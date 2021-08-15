Чистая победа: пермский «Амкар» разгромил «Ладу-Тольятти»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

«Амкар-Пермь» в рамках группы «4» ФНЛ-2 одержал разгромную победу над одним из аутсайдеров турнира – «Ладой-Тольятти». Игра прошла на стадионе «Звезда» вечером 15 августа и завершилась со счетом 6:0. Голами в составе пермяков отметились Павел Соломатин, Михаил Горелишвили, Евгений Чабанов, Евгений Тюкалов, Иван Лукьянов и Владислав Шпитальный.

Сюрпризы в составе

Перед игрой Рустем Хузин удивил стартовым составом. В воротах вместо Никиты Решетняка появился Арзамат Габлия. В центре обороны компанию Максиму Жестокову составил Илья Шабанов. Полностью обновился правый фланг – вместо Максима Елеева и Даура Квеквескири на поле вышли Вячеслав Фомин и Евгений Чабанов. На скамейке остался и атакующий полузащитник Александр Голубцов.

Быстрого гола не случилось. Игра началась энергично, но до настоящих опасных моментов не доходило. В первые 10 минут команды обменялись лишь дальними ударами, несмотря на общее преимущество «Амкара».

Разгромная пятиминутка

К концу первого получаса игры опаснее стали действовать гости и, казалось, «Амкару» будет сложнее доминировать в игре. Но на 36-й минуте свой долгожданный момент получил форвард пермяков Павел Соломатин. Константин Морозов принял мяч на левом фланге и подал в штрафную. А нападающий выпрыгнул и переправил мяч в противоход голкиперу – 1:0.

Но пермяки не собирались останавливаться. Спустя 3 минуты классный удар из-за пределов штрафной нанес Иван Маркелов, но попал в штангу. После – суматоха в штрафной, а на отскоке вовремя оказался Михаил Горелишвили и расстрелял ворота гостей – 2:0.

Но и это еще не все, чем порадовали болельщика хозяева в первом тайме. Спустя пару минут красоту исполнил Евгений Чабанов, получив мяч за пределами штрафной и точно пробив с разворота. 3:0 и перед перерывом «Амкар» за каких-то 5 минут уже громит своего соперника.

Михаил Горелишвили. Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Довести до конца

Сразу после перерыва «Амкар» сделал две замены. На поле вместо Никиты Дроздова и Евгения Чабанова появились Илья Гультяев и Владислав Шпитальный.

Второй тайм начался без опасных моментов. Отметим лишь острый удар со штрафного в исполнении Евгения Шабанова. Был момент у Евгения Тюкалова, но его дальний удар потащил голкипер «Лады» Павел Федотов. Удар «ножницами» исполнил Даур Квеквескири – но неточно.

Свое слово в этом матче Евгений Тюкалов все же сказал. На 78-й минуте капитан «красно-черных» поборолся за мяч, прошел в штрафную и расстрелял ближнюю «девятку» ворот «Лады» – без шансов для голкипера.

«Амкар» останавливаться не собирался. На 87-й минуте вышедший на замену Владислав Шпитальный прошел по флангу и отдал точный пас на еще одного новичка матча Ивана Лукьянова, который с линии вратарской расстрелял ворота гостей – 5:0.

А на 89-й минуте поймавший кураж Лукьянов навесил в центр штрафной, где теперь уже Шпитальный в гордом одиночестве расстрелял ворота «Лады». Финальный свисток – и тотальный разгром тольяттинской команды – 6:0.

Владислав Шпитальный. Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Историческая победа

Победив сегодня, «Амкар» одержал первую домашнюю победу в новой истории. Напомним, в предыдущий раз на «Звезде» «Амкар» победил в далеком 2018 году. 17 мая в первом стыковом матче за право играть в Премьер-лиге пермский клуб обыграл представителя ФНЛ – «Тамбов». Матч завершился со счетом 2:0, а голами в составе «Амкара» отметились Януш Гол и Сергей Баланович.

А в рамках лиги «Амкар» и вовсе побеждал дома 24 ноября 2017 года. Тогда «красно-черные» в матче Премьер-лиги обыграли московское «Динамо» - 2:1. За клуб забивали Януш Гол и Саид Эзатоллахи.

После игры «Амкар» временно разместился на 3 месте турнирной таблицы. Теперь у нашей команды 3 победы и 2 ничьих и 11 очков в активе при 10 забитых и лишь 2-х пропущенных мячах за 5 матчей. Впереди «Челябинск» (12 очков, 2-е место) и ульяновская «Волга» (13 очков, 1-е место).

Следующий матч пермяки вновь проведут дома. 21 августа подопечные Рустема Хузина встретятся с одним из лидеров группы «4» и прямым конкурентом – «Челябинском». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по местному времени (0+).

Последней летней игрой пермского клуба станет выезд в Ижевск. Матч с местным «Зенитом» запланирован на 29 августа (0+).