Партия народного доверия

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По всей России начали свою работу Штабы общественной поддержки «ЕДИНОЙ РОССИИ». Цель работы Штаба – наполнить Народную программу партии важными предложениями граждан, организовать содействие там, где оно необходимо.

Созданы такие Штабы и в регионах. В Пермском крае Штаб заработал на базе Региональной общественной приемной председателя партии. Участие в работе Штаба в Перми 17 августа приняли Секретарь Генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей Турчак и лидер партийного списка в региональной группе Пермского края, губернатор Дмитрий Махонин.

В федеральный Штаб общественной поддержки вошли более 30 общественных организаций. В их числе – ОНФ, движения «Мы вместе» и «Волонтеры-медики», Всероссийское общество «Знание», Благотворительный фонд «Память поколений», общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» и многие другие. Возглавил федеральный Штаб общественной поддержки «ЕДИНОЙ РОССИИ» Герой России Александр Карелин.

- Партия была и остается партией ответственных людей. Надо поддерживать темп, приводить в жизнь новые проекты, которые послужат на благо страны. Большинство национальных проектов сотканы из предложений, которые сформированы в «ЕДИНОЙ РОССИИ, – подчеркнул министр обороны России Сергей Шойгу.

В Прикамье открытие регионального Штаба состоялось 2 августа. Секретарь регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Законодательного Собрания Пермского края Вячеслав Григорьев сообщил, что Штаб общественной поддержки – это площадка, на которой будут объединены усилия депутатов всех уровней и активистов партии, представителей власти, общественных организаций и экспертов различных сфер «с целью услышать все предложения граждан, организовать поддержку там, где она необходима».

Региональный штаб возглавил заслуженный мастер спорта России, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко. По его словам, «в числе приоритетных задач работы Штаба – поддержка инициатив по улучшению качества жизни людей».

Работу Штаб уже ведет совместно с Пермским краевым советом профсоюзов, Ассоциацией поддержки инвалидов спорта, Фондом социально-культурных инициатив «Пермские Медведи», отделением Паралимпийского комитета России и другими. Также начал работу Штаб молодежной поддержки. В него вошли лидеры ведущих молодежных организаций Прикамья – Молодежного парламента, «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ», «Волонтеров Победы», «Волонтеров-медиков».

С первых же дней проводятся приемы граждан. Вопросы жителей задаются по самым разным направлениям: ЖКХ и благоустройство, доступность медицинской помощи, вопросы пенсионного обеспечения и многим другим.

Активисты Штаба контролируют и строительство важнейших социальных объектов: взяли на контроль ход строительства школы в селе Мокино Нытвенского района и пристроя к школе №8 в Краснокамске. Депутат Государственной Думы Игорь Сапко и руководитель Штаба Альберт Демченко проверили ход реализации национального проекта «Экология», посетив «Экотехнопарк» в Лысьве, а также ход строительства школы в деревне Малая Шадейка. Аналогичный контроль над работами на объектах проводится в других территориях края.

Активисты проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Безопасные дороги» проводят акцию «Дорога к школе», в рамках которой выявляют наиболее опасные для детей участки дорог по направлению к учебным заведениям. Местные отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выявляют недочеты и добиваются их устранения до начала учебного года.

Работа Штаба общественной поддержки «ЕДИНОЙ РОССИИ» продолжается. Цель его работы – добиваться качественных изменений в жизни жителей края: здесь и сейчас.

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Материал оплачен со специального избирательного счета из средств избирательного фонда Регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края.