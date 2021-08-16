Хотел перейти дорогу: В Перми мужчину убило дорожным знаком

Травмы также получила 50-летняя женщина и водитель отечественной легковушки. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми 53-летнего мужчину убило дорожным знаком. В пресс-службе краевого ГУ МВД России рассказали подробности трагедии.

В воскресенье, 15 августа, около 18:00 по улице Куйбышева в сторону улицы Лукоянова ехал 59-летний водитель мусоровоза марки «Мерседес». По предварительной информации, водитель грузовика нарушил дистанцию и врезался в «Ладу Ларгус», которую сперва отбросило на автомобиль «Шевроле», а после - на дорожный знак. От удара знак упал на пешеходов - 53-летнего мужчину и женщину.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

- Они намеревались перейти проезжую часть в данном месте. В результате аварии мужчина получил смертельную травму. А 50-летняя женщина госпитализирована с травмой ноги. Также в больницу доставили 70-летнего водителя автомобиля «Лады Ларгус», - сообщили в МВД.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Правоохранитиели возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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