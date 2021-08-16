Хотел перейти дорогу: В Перми мужчину убило дорожным знаком

Травмы также получила 50-летняя женщина и водитель отечественной легковушки. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
В Перми 53-летнего мужчину убило дорожным знаком. В пресс-службе краевого ГУ МВД России рассказали подробности трагедии.
В воскресенье, 15 августа, около 18:00 по улице Куйбышева в сторону улицы Лукоянова ехал 59-летний водитель мусоровоза марки «Мерседес». По предварительной информации, водитель грузовика нарушил дистанцию и врезался в «Ладу Ларгус», которую сперва отбросило на автомобиль «Шевроле», а после - на дорожный знак. От удара знак упал на пешеходов - 53-летнего мужчину и женщину.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
- Они намеревались перейти проезжую часть в данном месте. В результате аварии мужчина получил смертельную травму. А 50-летняя женщина госпитализирована с травмой ноги. Также в больницу доставили 70-летнего водителя автомобиля «Лады Ларгус», - сообщили в МВД.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
Правоохранитиели возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Телефон редакции: (342) 206-45-00, Электронная почта: boris.merkushev@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kpperm
Instagram – https://www.instagram.com/permkp/
Facebook - https://www.facebook.com/kpravdaperm
Одноклассники - https://ok.ru/komsomol
Twitter - https://twitter.com/notifications
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Умер в машине скорой». В ночном ДТП в Перми погиб 16-летний юноша
За рулем автомобиля также был подросток (Подробнее..)