«Умер в машине скорой». В ночном ДТП в Перми погиб 16-летний юноша

Фото: chp_59/Instagram

В ночном ДТП в Перми погиб 16-летний юноша. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, смертельная авария произошла поздним вечером 14 августа в Дзержинском районе.

- Около 23.00 16-летний водитель ВАЗ-2107 при выезде из жилой зоны не предоставил преимущество водителю «Лады Гранта». Из-за нарушения ПДД произошло столкновение. В результате аварии погиб 16-летний пассажир ВАЗ-2107. По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили в МВД.

Как сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией, юноша скончался от тяжелых травм в машине «скорой помощи».

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