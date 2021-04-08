«Роскошь общения». В Прикамье рецидивист знакомился с женщинами, а потом обворовывал их

. Фото: архив "КП"

45-летний житель Кунгурского района, ранее неоднократно судимый, нашел для себя способ подзаработать. Он знакомился с женщинами в соцсетях, а потом «разводил» их на деньги.

Общаясь с жительницей Кунгура, он под предлогом того, что его абонентский номер является корпоративным, попросил положить ему на телефон деньги, пообещав впоследствии вернуть. Чтобы продолжать общение с понравившимся ей мужчиной, женщина перевела более тысячи рублей.

Затем кунгуряк сообщил, что вернуть долг он может только на номер, привязанный к его «корпоративному». Поверив ему и надеясь на возврат денег, женщина совершила несколько операций, в том числе подтвердила все смс-сообщения, пришедшие на ее телефон в ходе «привязки» к чужому номеру. В результате с ее банковского счета исчезло более 30 тысяч рублей, а мужчина прекратил с ней общение.

Другую женщину он обворовал проще. После знакомства в социальной сети та пригласила его к себе домой. Оказавшись в квартире, гость похитил кошелек с деньгами и мобильный телефон хозяйки и скрылся.

Женщина обратилась с заявлением в полицию, где по фотографии опознала своего «знакомого по Интернету». Мужчина был задержан и обвинен в совершении двух краж. Дело передано в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.