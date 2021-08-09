«Нам невероятно повезло». В Пермском зоопарке родился апельсиновый лангур

Это уже второй детеныш Джулии и Спайка. Фото: Пермский зоопарк

В Пермском зоопарке очередное пополнение. У яванских лангуров Джулии и Спайка родился детеныш. Ярко оранжевого окраса малыш появился на свет 6 августа, и теперь родители не отходят от него ни на шаг.

- Яванских лангуров привезли к нам в 2017 году из Новосибирского зоопарка, - рассказывает куратор коллекции пермского зоопарка Анна Аликина. - Мальчику тогда было три годика, а девочке - два. Лангуры считаются сложными в содержании, поэтому редко встречаются в зоопарках, еще реже они дают потомство. И нам в этом смысле невероятно повезло - это уже второй детеныш Джулии и Спайка. Первый у семейства появился в 2019 году, тогда на свет появилась очаровательная малышка Лилу. И вот теперь они стали родителями во второй раз.

Специалисты зоопарка отмечают, что пока сложно определить пол детеныша. Это станет известно примерно через месяц, тогда же малышу придумают имя. А пока апельсиновый детеныш находится под постоянным присмотром родителей. Мама и папа трогательно заботятся о малыше и чуть ли не дерутся за возможность понянчиться. Но самое удивительное, что его двухлетняя сестренка проявляет несвойственные лангурам материнские инстинкты и наравне с родитеялми активно участвует в его воспитании.

- У них какая-то человеческая семья, если у других обезьян воспитанием малыша занимается только мама, то наши лангуры возятся с детенышем всей семьей, - говорит Анна Аликина. - Пока малыш питается только молоком матери, но вскоре будет есть тоже самое, что и взрослые особи. С возрастом у него поменяется и окрас, шерсть станет темного, почти черного цвета. Большая редкость, если ярко рыжий окрас сохранится на всю жизнь.

Джулия и Спайк не прячут своего детеныша и резвятся с ним прямо в вольере. Поэтому каждый желающий может прийти в Пермский зоопарк и посмотреть на апельсинового красавца. Кормить лангуров пермякам не советуют. Это листоядные приматы и питаются только растительным кормом. Для них специально привозят листья и ветки ивы и черноплодной рябины. На зиму листья замораживают, поэтому круглый год лангуры едят только натуральную пищу.

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