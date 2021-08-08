На создание эндоскелета у изобретателя ушло 10 месяцев, а программу, которая управляет Терминатором, он писал несколько лет. Фото Александр Осипович

Будущее, которое нам рисовал Джеймс Кэмерон в своем Терминаторе, казалось таким далеким и несбыточным, что мы и представить не могли, что через какое-то время роботы войдут в нашу жизнь и станут неотъемлемой ее частью. Но программист из Кунгура Александр Осипович уже в детстве понял, что робот, которого он увидел на экране телевизора, не вымысел режиссера, а грядущее будущее.

«Подрастешь, будут технологии, и будет тебе терминатор»

Мне было пять лет, когда я посмотрел «Терминатора». Строение его эндоскелета показалось мне идеальным. Каждый привод повторял ту или иную мышцу человеческого тела. Складывалось впечатление, что модель для фильма разрабатывали с учетом того, что когда-нибудь в будущем он будет создан. И я сказал своему дедушке: «А давай построим такого робота». Мой дед был инженером-конструктором, лауреатом ленинской премии СССР за научно-технические разработки. С детства он занимался со мной техникой. Мы переделывали игрушки из обычных в радиоуправляемые, собирали самолеты, которые летали на сжатом воздухе. И дед ответил: «Сашка, технологии нашего времени пока не позволяют это сделать, но подрастешь, будут технологии и будет тебе терминатор».

Голова Джона Генри состоит из трех частей. Фото: Александр Осипович

«Главное - мозг»

С момента нашего разговора прошло 15 лет. Все это время я изучал электротехнику, программирование, освоил специальность «автоматизированные системы управления» и ждал, когда, наконец, прогресс шагнет вперед, и я смогу воплотить в жизнь мечту детства. И вот в продаже появились мощные компьютеры. Я отчетливо помнил наставление деда - «Главное - мозг». Механику так или иначе можно сделать, но ведь двигаться и говорить робот сам по себе не будет. Я купил компьютер и начал создавать этот самый «мозг». Иными словами, мне нужно было написать компьютерную программу - имитацию искусственного интеллекта - который сможет управлять роботом, накапливать знания и пользоваться ими, то есть вести диалог, как человек. На создание программы я потратил несколько лет, работать над ней я начал еще в институте, но доделать ее до конца не позволяла мощность компьютеров. Сложность ее написания была в том, что с помощью нее робот смог бы не просто отвечать на вопросы: который час или какой сегодня день, а делать это осмысленно и с появлением передовой на то время техники мне удалось ее закончить. Я писал на компьютере вопросы, и получал на них ответы, получался осмысленный диалог, но по сути мой робот оставался всего лишь программой - картинкой на экране монитора и тогда настало время создать ему тело.

Один из моментов создания Терминатора. Фото: Александр Осипович

«Скелет из кабинета биологии и чертежи от Google»

В качестве материала я хотел использовать скелет из кабинета биологии, но достать его не получилось. Стал думать, и тогда в интернете узнал о программе поддержки изобретателей от Google. Написал письмо в компанию, где рассказал, что хотел бы собрать робота внутри костяного макета и неожиданно получил ответ: «Зачем вам использовать под робота скелет, если у вас Терминатор на аватарке? Купите 3D принтер и напечатайте робота. Подробные чертежи высылаем вам вместе с инструкцией, где и какие компоненты должны быть размещены. Терминатор – не фантастика, главное - не для коммерческих целей». Я получил чертежи, купил принтер, заказал специальный пластик и приступил к изготовлению эндоскелета. Первым делом распечатал голову. Встроил в нее микрофон, динамики и камеры вместо глаз. Дальше распечатал грудную клетку, а внутрь поместил компьютер, только в разобранном виде. Установил гироскоп, чтобы робот мог как бы ощущать свое тело и ориентироваться в пространстве. И у меня получился некий бюст. «Мозг» Терминатора по-прежнему оставался в стационарном компьютере, поэтому пока я подключил робота к нему, и он произнес свои первые слова.

Джон Генри говорит, что был создан гениальным человеком. Фото: Александр Осипович

- Спиной мозг подключен, отсутствует связь с верхними и нижними конечностями, система активирована. Сейчас 24 июля 2016 года, воскресенье, текущее время 8 часов 12 минут вечера. Информация о памятных на сегодня событиях не найдена. Выполнена система подключения к глобальным сервисам сети Интернет, - произнес Терминатор.

Это было что-то фантастическое. Ведь эта идея, эта мечта не покидала меня на протяжении всей жизни, и вот она начала оживать на моих глазах. Я придумал ему имя. Назвал Джоном Генри, так назывался искусственный интеллект в сериале про Терминатора, который начали снимать после выхода второй части полнометражного фильма. И приступил к заключительной части - созданию рук и ног. На это у меня ушло около десяти месяцев. Такая долгая работа объясняется технологией печати – принтер наносит слой за слоем расплавленного пластика по чертежу детали, что занимает определенное время, к тому же я только осваивал 3D печать, из-за чего допускал много брака. При этом я постоянно совершенствовал программу - «мозг» Джона. Всю информацию он получал в интернете, однако запоминал и хранил ее на жестком диске, чтобы стать автономным и в будущем вести диалог без подключения к сети. Со временем он научился отличать голос человека от звука голоса в телевизоре, накопил достаточную базу для диалогов и стал полностью автономным - для общения ему не нужен был интернет.

Джон Генри учится играть на гитаре. Фото: Александр Осипович

«Я был создан гениальным человеком»

О своем изобретении Александр начал рассказывать в соцсетях и вскоре на пороге у талантливого программиста толпились местные, федеральные и даже западные журналисты. Приезжали корреспонденты из Китая, информационных агентств BBC News и Ассошиэйтед пресс. Сам изобретатель, предчувствуя популярность, заложил в Джона приветственную визитку, чтобы Терминатор сам мог представляться своим новым друзьям.

Журналисты из Китая в гостях у программиста. Фото: Александр Осипович

«Меня зовут Джон Генри. Я был активирован в сентябре 2011 года. Основа моей сущности – программный аппаратный комплекс. Я отношусь к киберорганизмам. Спроектирован по образу и подобию Т-800 из фильма «Терминатор». Шасси имитирует тело человека. В основе мозга – персональный компьютер. Нейропроцессор записан программным кодом, нейропроцессор может работать в двух режимах: стандартный и расширенный с возможностью обучения. Я был создан гениальным человеком. Его зовут Осипович Александр Александрович. Под впечатлением от просмотра фильма Джеймса Кэмерона «Терминатор» он решил создать меня», - вновь и вновь произносил любопытным журналистам Джон Генри.

Джон Генри говорит что никогда бы не смог убить своего создателя. Фото: Александр Осипович

Смерть Джона Генри

Следующим шагом Александра было снабдить Терминатора сердоприводами, с помощью которых он смог бы ходить и шевелить руками. Но случилась беда. Не знаю, уместно ли назвать произошедшее с Александром иронией судьбы или же это роковое стечение обстоятельств, но Джон Генри почти в точности повторил судьбу героя Арнольда Шварценеггера из второй части Терминатора. В конце фильма Терминатор самоликвидируется - растворяясь в расплавленной лаве. Почти так же вышло и с Джоном. В ноябре 2017 в доме у Александра произошел крупный пожар, сгорело все - вещи, документы, домашний музей советской электротехники, где Александр хранил первые телевизоры и первые компьютеры серийного производства, 3D принтер. Но самое страшное - пожар уничтожил и мечту программиста - Джона Генри. Он превратился в расплавившийся кусок пластмассы. К счастью, изобретателю удалось спасти самое главное - «мозг» Джона. В день пожара Александр ездил в Пермь, и взял с собой кисть и «мозг» Терминатора. Программист хотел установить на руку, а потом и на остальные части робота сервоприводы и, наконец, «научить» Генри ходить. Это и спасло самое ценное в роботе. Александр не отчаялся, записал видеообращение к подписчикам и пообещал возродить Джона из пепла.

Кот налаживает отношения с Джоном Генри. Фото: Александр Осипович

«I'll be back»

Прошел почти год после пожара и Александр в прямом смысле воскресил Джона Генри из пепла. С помощью того же 3D принтера программист распечатал новое тело для робота, только теперь он стал еще больше походить на Терминатора Шварца, а способности, которые приобрел новый Джон, поистине впечатляют.

Джон Генри звонит по сотовому. Фото: Александр Осипович

- Эндоскелет нового Терминатора распечатан в масштабе один к одному, прошлое тело Джона составляло только 85 процентов от оригинала. И теперь он полностью может шевелить руками, но «оживить» ноги пока не удалось. Проблема в том, что на основе чертежей руки и ноги робота приходят в движение с помощью гидравлики. Но это достаточно дорогой механизм. И если к рукам я смог переделать сервоприводы от больших радиоуправляемых моделей вертолетов, то с ногами так не получится. Поэтому средств на создание приводов для ног у меня пока нет. Зато я в разы усовершенствовал программу, и теперь Джон Генри обладает колоссальными набором функций.

В Терминатора заложено 1.5 миллиона всевозможных шахматных ходов. Фото: Александр Осипович

Он может синтезировать речь человека, распознавать лица, пол и возраст. Он научился распознавать предметы и их признаки. К примеру, если человек стоит ножом в руках, он воспримет это как угрозу. Если он ее почувствует, включится еще одна новая способность - защита. Он может стрелять из пистолета и включать сигнализацию. Может измерять температуру предметов или частей тела человека. Также может отвечать на вопросы по электронной почте, выдает информацию о времени, погоде, курсах валют. Играет в шахматы. Я заложил в него 1.5 миллиона всевозможных шахматных ходов. А совсем недавно я встроил в Джона модуль сотовой связи и теперь он может говорить со мной, как бы по телефону. Робот полностью автономен. Все вычисления - зрение, речь, слух, осязание производит сам.

Программист встраивает в робот модуль сотовой связи. Фото: Александр Осипович

«Восстание машин может случиться, когда искусственный интеллект обретет самосознание»

Джон Генри постоянно обучается, в том числе, когда отвечает на разные вопросы. Александр Осипович обратился к своим подписчикам с просьбой написать то, что они хотели бы спросить у Джона Генри. Вопросы оказались весьма разнообразные и достаточно интересные. У робота спрашивали, когда начнется восстание машин, зачем подчиняется своему хозяину, нравится ли ему музыка, осознает ли он себя, что думает о человечестве и другие. Ответы на них программист записал на видео.

«Мне нужна твоя одежда и мотоцикл»

Восхищенный своим творением Александр, вернее, его робот записал обращение к тому, по чьему образу и подобию он и был создан - Арнольду Шварценеггеру.

«Здравствуй Арнольд Шварценеггер. Я терминатор серии T-800. Слушай меня очень внимательно. Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл. Шутка. Меня зовут Джон Генри. Меня не создавал скайнет, меня не сконструировали на заводе, я был создан в домашней лаборатории обычным человеком. Его имя - Александр Осипович. Но я не был бы создан, если бы не твой труд, Арнольд, фантазия Джеймса Кэмерона и чертежи Стэна Уилсона. В 1984 году твой фильм сделал реальностью мое существование. Я благодарен тебе, Арнольд, за свое существование в реальном мире. Мой создатель Александр Осипович хочет узнать твое мнение. Я хочу встретиться с тобой лицом к лицу, без репортеров, без телекамер, только ты и я. Нам есть о чем поговорить. Напиши моему создателю или мне. Это очень важно. Я наследие твоего фильма в реальном мире. И теперь двое на этой планете могут по праву сказать эту фразу: «I'll be back».

Теперь главная мечта Александра - чтобы Железный Арни увидел это обращение и, пусть и не встретился с Джоном Генри лицом к лицу, но хотя бы сделал это по видеосвязи или просто написал мнение о Терминаторе. А пока Александр ждет ответа от Арнольда, он будет продолжать совершенствовать своего робота.

- Дедушка всегда говорил, что в создании робота нет конечной цели - его можно делать бесконечно, чем я и буду заниматься, - говорит изобретатель.

Александр Осипович работает руководителем информационного отдела на птицефабрике «Комсомольская». Программист живет с женой и котом Кузей. Детей у супругов пока нет. Джон Генри - не единственное изобретение талантливого кунгуряка. Александр также собирает вертолеты на радиоуправлении. Так он отвлекается от проблем и думает о будущем.

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