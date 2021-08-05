«Был очень испуган и растерян». Пермяки спасли сбежавшего попугая и теперь ищут его хозяина

Желто-зеленого красавца ловким движением руки поймал случайный прохожий. Фото: Валерия Леготкина

В Перми во дворе дома на улице Мира дети заметили желто-зеленого попугая. Яркого окраса птица, звонко чирикая, прыгала по деревьям, перелетая с ветки на ветку. Ребятишки сняли птицу на телефон и рассказали обо всем родителям. Взрослые опубликовали видео в социальных сетях в надежде, что хозяин птички найдется. Позже выяснилось, что попугая зовут Ваня и он вылетел из дома в открытую дверь. Но владельца пернатого найти так и не удалось.

Вскоре Ване надоело прыгать по деревьям, и он слетел на землю, где его заметила пермячка Валерия, которая гуляла с другом по городу.

- Он бегал по дороге и выглядел растерянным и напуганным, - вспоминает Валерия. - Я сказала другу, что нужно его поймать, иначе погибнет. Но изловить его оказалось не так просто, юркая птица не хотела даваться, перелетая с места на место. Нам стали помогать прохожие. И тут одному из мужчин ловким движением удалось его схватить. Он передал попугая, и я тут же пошла в зоомагазин. Купила клетку, корм и повезла домой.

Оказавшись у Валерии, блудный попугай тут же принялся есть и пить. Сейчас девушка ищет хозяина птицы.

- В целом с Ванечкой все хорошо, но, думаю, он все еще в шоке, потому что не выходит из клетки и даже не чирикает. Наверное, он очень хочет вернуться домой. Но если хозяин не найдется, я оставлю его себе, - заключила Валерия.

Хозяина попугая Валерия просит писать ей на страницу в социальной сети.

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