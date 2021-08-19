Положение о проведении конкурса «Клиника года — 2021»

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Современная клиника должна быть лечебным учреждением, где работает высокопрофессиональный коллектив врачей. Чтобы обратить внимание, поощрить и распространить передовой опыт наиболее эффективно работающих учреждений здравоохранения и поддержать инновационные процессы в учреждениях здравоохранения, принято решение о ежегодном проведении в медиагруппе «Комсомольская правда» (г. Пермь) конкурса «Клиника года-2021».

Конкурс «Клиника года – 2021» Пермь проводится на основе настоящего Положения. Организатором конкурса является медиагруппа «Комсомольская правда».г.Пермь

Основные положения подготовлены Организатором конкурса, который в случае объективной необходимости оставляет за собой право изменять сроки и условия проведения конкурса «Клиника года – 2021» Пермь.

1. Цели и задачи конкурса

- Навигация среди медицинских учреждений для аудитории.

- Информирование аудитории о наиболее качественных услугах, наиболее квалифицированных и клиентоориентированных учреждениях здравоохранения города и края.

- Стимулирование разработки и внедрения новых медицинских технологий.

- Развитие новых форм профессионального общения и обмена опытом.

2. Участники конкурса

В конкурсе могут принимать участие федеральные, муниципальные и частные клиники.

К участию в конкурсе не допускаются учреждения здравоохранения:

- не имеющие лицензии на оказание медицинских услуг с актуальным сроком действия;

- имеющие за год, предшествующий дате подачи заявки на участие в конкурсе, несчастные случаи в сфере охраны труда и нарушения трудового законодательства.

3. Этапы конкурса

Устанавливаются следующие сроки и этапы проведения конкурса:

конкурс проводится с 20 августа 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

3.1. Первый этап

С 09 августа 2021 г. по 30 ноября 2021 г. — анонсирующий этап.

В этот период информация о проводимом конкурсе размещается на сайте perm.kp.ru с Положением о проведении конкурса. Также в этот период могут быть подключены и другие СМИ для анонсирования конкурса.

Определяются участники конкурса и номинации конкурса.

3.2. Второй этап

3.2.1. С 20 августа 2021 г. по 31 декабря 2021 г. — этап голосования за премию «Народный выбор». В этот период проходит активное голосование за участников конкурса «Клиника года — 2021», частные клиники, предоставившие лучшие предложения медицинских услуг на сайте perm.kp.ru , муниципальные медицинские учреждения, заявившиеся на номинации для муниципальных клиник.

3.2.2. С 13 декабря 2021 г. по 31 декабря 2021 г. – этап тайного голосования экспертного совета. Представители клиник-участников проекта и независимые эксперты путем тайного голосования определяют лучшую клинику среди участников определенной номинации.

3.3. Третий этап

1 января 2022 г. — остановка голосования, этап подведения итогов и выявления победителей премии «Народный выбор», которую получают три частные клиники, предоставившие наиболее интересные, по мнению аудитории проекта, предложения медицинских услуг и муниципальные клиники, получившие наибольшее количество голосов в номинациях.

3.4. Четвертый этап

Январь 2022 г. — финал конкурса «Клиника года – 2021».

Мероприятие, включающее в себя награждение победителей в заявленных номинациях. Победитель объявляется «Клиникой года – 2021» Пермь и награждается дипломом.

4. Условия участия в конкурсе

С каждым участником конкурса заключается Договор.

За участие в конкурсе участник (Частная клиника) оплачивает Регистрационный взнос.

Размер Регистрационного взноса составляет 10 000 руб. с НДС.

Оплата Регистрационного взноса дает его участнику право на:

Участие в номинациях:

- номинант премии «Клиника года — 2021»;

- номинант премии «Народный выбор».

- получение опций на сайте, радио КП, в газете «Комсомольская правда», согласно «Пакету участника»

- Дополнительные опции:

- участие представителя клиники в экспертном совете конкурса «Клиника года – 2021»;

- участие в Event мероприятиях в рамках проекта «Клиника года-2021»;

- участие в торжественной церемонии награждения.

Награды:

возможность получить премию «Народный выбор»;

возможность получить премию экспертного совета конкурса «Клиника года – 2021»;

возможность получить «Специальную награду радиостанции «Комсомольская правда»;

Для муниципальных медицинских клиник участие в конкурсе- бесплатное.

5. Номинации конкурса «Клиника года – 2021»

Номинация «Народный выбор» — три клиники, набравшие большее количество голосов аудитории проекта «Клиника года – 2021» на сайте perm.kp.ru.

Номинация «Народный выбор»- муниципальные клиники, набравшие наибольшее количество голосов аудитории проекта «Клиника года-2021» на сайте perm.kp.ru в номинациях.

Премия экспертного совета вручается одной клинике в определенной номинации. Выбор осуществляется путем тайного голосования. Отрасли в номинации зависят от количества участников конкурса.

«Специальная награда» вручается клиникам или их представителям от радиостанции «Комсомольская правда» Пермь.

«Номинация от партнера» — специальная номинация, вручается клиникам и их представителям от Партнеров проекта «Клиника года –2021».

Победа в номинациях не подразумевает денежного вознаграждения.

6. Критерии выявления победителей конкурса «Клиника года –2021»

Номинация «Народный выбор» — получают 3 частные клиники, предоставившие наиболее интересные, по мнению аудитории проекта «Клиника года – 2021», предложения медицинских услуг. Выбор будет происходить путем голосования на сайте perm.kp.ru.

Номинация «Народный выбор» получат муниципальные клиники, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из заявленных номинациях. Выбор будет происходить путем голосования на сайте perm.kp.ru.

Внимание! Организаторы конкурса «Клиника года-2021» внимательно следят за ходом голосования и оставляют за собой право в случае технических злоупотреблений удалять голоса, имеющие признаки накрутки, а также в экстренных ситуациях и при наличии жалоб принимать решение о сокращении или продлении сроков голосования либо о его досрочном прекращении, а также об изменении механики определения победителей.

Премия экспертного совета – представители клиник-участников и независимые эксперты определят сильные стороны клиник в различных номинациях тайным голосованием участников путем направления письма на почту организатора конкурса (выбирается лучшая клиника среди участников номинации, возможность голосования за свою клинику исключена).

Победители в номинациях «Специальная награда» и «Номинация от партнера» определяются голосованием среди членов жюри Организатора конкурса (представителей редакции «Комсомольская правда»), по номинациям.