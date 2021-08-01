Дома и стены помогают: «Амкар» сыграл вничью с «Тюменью»

Общая радость забитому голу! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресный вечер «Амкар Пермь» сыграл первый домашний матч во втором дивизионе ФНЛ. «Красно-черные» встречались с одним из фаворитов группы «4» – ФК «Тюмень». Центральная встреча тура завершилась результативной ничьей – 1:1.

Начало традиционно было за «Амкаром». Уже на 8-й минуте встречи Павел Соломатин чудом не открыл счет. В непростой ситуации выручил голкипер тюменцев Станислав Антипин. Затем игра немного успокоилась.

Вперед, "Амкар"! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Гости ответили на 18-й минуте, когда Владислав Тюрин с угла вратарской пробил по воротам и попал в защитников хозяев.

Пермяки в атаке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следующий опасный момент у «Амкара» случился уже на 24-й минуте. Шикарный удар из-за пределов штрафной нанес Даур Квеквескири и вновь спас Антипин. А Евгений Тюкалов не смог подстроиться и точно завершить добивание.

По логике игры тюменцы бросились отвечать. Но на этот раз так ответили, что открыли счет в матче. Данил Карпов без сопротивления защитников в центре штрафной замкнул прострел с фланга. Голкипер хозяев Никита Решетняк не смог ничем помочь — 0:1.

Казалось бы, после пропущенного гола «Амкар» будет атаковать активнее. Но спустя 5 минут Карпов едва не сделал дубль – удар с острого угла кончиками пальцев отразил вратарь пермяков.

Обидно, досадно, но ладно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следом опасный дальний удар нанес Артемий Малеев, но Решетняк вновь спас ворота хозяев от второго гола.

Под занавес тайма «Амкар» провел серию неопасных атак, и казалось, счет так и останется прежним. Но после неудачного отскока из чужой штрафной фантастический удар слета удался капитану нашей команды Евгению Тюкалову. 1:1 на табло, к радости немногочисленных из-за коронавирусных ограничений болельщиков.

И в этот раз Никита Решетняк несколько раз спас команду от верного гола. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Второй тайм начался более спокойно и запомнился массой единоборств в центре поля. По сути, команды начинали все заново. Отличное ускорение совершил Павел Соломатин, но удар пришелся в защиту. Далее «Амкар» мог забить благодаря серии стандартов в исполнении Даура Квеквескири. Но вновь удачно оборонялись сибиряки.

Пермский болельщик всегда найдет способ поддержать команду Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К середине тайма «Амкар» полностью обновил линию атаки. Павла Соломатина заменил Иван Лукьянов. Вместо Даура Квеквескири вышел Владислав Шпитальный, а Евгений Чебанов поменял Ивана Маркелова.

Такие удары не берутся. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дело плавно шло к ничьей, но как гром среди ясного неба на 74-й минуте «Тюмень» провел опасную атаку. Денис Кайков сбил Максима Казанкова, который собирался ударить по воротам Решетняка. Арбитр указывает на точку – пенальти. Правда, сам «пострадавший» подошел к мячу и «простил» хозяев – мимо.

Форвард "Амкара" Павел Соломатин в борьбе за мяч. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последняя десятиминутка запомнилась тем, что поле из-за травмы покинул защитник пермяков Иван Елеев. Также эффектную контратаку провел «Амкар», но с ударом Шпитального справился голкипер гостей. В результате, 1:1 и «Амкар» не без везения добывает ценное очко в матче с одним из фаворитов лиги.

Один из самых заметных игроков матча Даур Квеквескири покидает поле. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рустем Хузин, главный тренер ФК «Амкар-Пермь»:

— Боевая ничья. Где-то могли выиграть, где-то проиграть. В первом тайме вместо того, чтобы вести 2:0, пропустили гол. Хорошо, что в конце отыгрались. Второй тайм был похожим. Не знаю, чем бы это все закончилось, если б соперник забил пенальти. Повторюсь, боевая ничья. Рассчитывали на победу, но очко в копилку — все равно шаг вперед. Спасибо болельщикам за поддержку!

Следующую игру «Амкар-Пермь» вновь проведет на выезде. 7 августа подопечные Рустема Хузина сыграют с лидером группы «4» — ульяновской «Волгой» (0+). Дома мы увидим «Амкар» 15 августа. Начало встречи с тольяттинской «Ладой» – 19:00 (0+).

После матча пермяки заняли чистое 2-е место турнирной таблицы группы. У нашей команды 2 победы и 1 ничья, а также 7 очков в активе.

Как в былые времена! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, ранее «Амкар» одержал две победы в Сибири. В стартовом матче лиги «красно-черные» обыграли барнаульское «Динамо» (0:1), а затем одолели в Омске местный «Иртыш» – 1:2.

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