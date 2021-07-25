Стопроцентный результат: «Амкар-Пермь» стартовал в ФНЛ-2

Радость финальному свистку! Фото: ФК "Амкар-Пермь"

На прошедшей неделе ФК «Амкар-Пермь» стартовал в группе «4» второго дивизиона ФНЛ. В обоих сибирских матчах подопечные Рустема Хузина победили. Сначала в Барнауле «красно-черные» обыграли местное «Динамо» — 1:0. А в пятницу взяли верх над омским «Иртышом» — 2:1.

Барнаульское чудо

Первый матч в Барнауле, несмотря на доминирование нашей команды в первом тайме, выдался для «Амкара» трудным. Гол-красавец Михаила Горелишвили вывел пермяков вперед. Однако гостей впереди ожидало немало трудностей.

Во втором тайме у «красно-черных» мало что получалось в атаке. К середине тайма игра вновь стала равной, но финальный отрезок лучше провели барнаульцы.

Были шансы и у «Амкара» во время контратак. Однако опытные Иван Маркелов и Павел Соломатин не смогли увеличить счет в матче и сделать его более комфортным.

Сохранить счет на табло до последних минут было большой удачей. Но спасения голкипера Никиты Решетняка помогли оставить ворота сухими и одержать историческую победу — 1:0.

Закрепление результата

Вторую игру тоже не назовешь легкой прогулкой. Она по аналогии началась с быстрого гола «красно-черных». На этот раз в начале игры не менее красивый мяч в девятку отправил капитан команды – Евгений Тюкалов.

И вновь преимущество было на стороне пермяков. К исходу тайма хозяева также слегка выровняли игру. Но сравнять счет смогли лишь во втором тайме. Шлеермахер протащил мяч в нашу штрафную зону, сделал пас на Бурюкина, и тот пробил без шансов для голкипера «Амкара» Решетняка.

В конце игры пермякам вновь помогла удача – быстрая атака, прострел Михаила Горелишвили замкнул Евгений Чабанов, который полу навесом полу ударом отправил мяч в сетку – 2:1. После хозяева заработали удаление, что довело победу «Амкара» до логического завершения.

«Сложнейший матч. Большое спасибо ребятам, что выдержали такой натиск. Если в первом тайме у наших ворот почти не было моментов, то во втором все поменялось. Сели в оборону. Пропустили гол. Но нашли в себе силы спасти этот матч», – прокомментировал итог встречи Рустем Хузин.

Что будет дальше?

После двух игр пермская команда набрала неплохой ход и взяла важнейшие 6 очков. Но впереди еще 26 игр. Сейчас «Амкар» расположился на 3 строчке турнирной таблицы и делит первые места с ульяновской «Волгой» и «Челябинском».

Следующий матч пермяки проведут уже дома. 1 августа наша команда встретится с «Тюменью». Игра пройдет в Перми на стадионе «Звезда» (0+).

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