«Напитайте ребенка свежими ягодами». Пермский врач рассказала, как уберечь детей от коронавирусной инфекции

Сейчас самое хорошее время, чтобы дети насытились естественными витаминами. Фото: Евгения ГУСЕВА

В третью волну коронавируса в статистике заболевших стали все чаще появляться дети. Ежедневно инфекция выявляется у 20-30 маленьких пермяков. Почему болеют дети? Можно ли их защитить? Какие органы и системы страдают у ребенка после перенесенной инфекции? Об этом и многом другом рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) ответственный методист по санаторным отделениям Краевой детской клинической больницы Светлана Малимон.

- Когда все это только начиналось, считалось, что это COVID-19 – это болезнь взрослых людей с хроническими заболеваниями и различными осложнениями, - говорит Светлана Малимон. – Но детки болели и в марте прошлого года, болеют и сейчас, просто инфекция проявляется у них не совсем так, как у взрослых. Она часто протекает под маской обыкновенный вирусной инфекции. Просто сейчас мы стали больше диагностировать, больше брать мазков и ставить диагнозы, а раньше это протекало просто под маской банального ОРВИ. К тому же в третью волну у детей во время заболевания стали проявляться желудочно-кишечные нарушения: это рвота и понос.

В начале пандемии в Краевой детской клинической больнице было развернуто COVID-отделение на 96 коек. Сейчас там находится 46 человек. 15 из них – дети, остальные – взрослые – родители маленьких пациентов, у который тоже выявлен опасный вирус. К слову, детей в тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ, нет. И смертельных случаев, к счастью, в Пермском крае избежать удалось за все время пандемии.

- Работа в ковидном отделении - это безумно тяжелый труд, поверьте этому из первых уст, - объясняет врач. - Костюм настолько герметичен, что нет ни одной щелочки, через которую можно подышать свежим воздухом. И в этой экипировке врачам приходится находиться по многу часов, и никаких тебе гигиенических процедур и даже элементарно воды попить ты не можешь. Поэтому таким, кто не боится коронавирусной инфекции, я всегда говорю: «Сходите в ковидное отделение и вы поймете, что это такое».

Где ребенок может подхватить коронавирус?

- В скученных группах: школы сейчас не функционируют, поэтому больше начали болеть дети дошкольного возраста, посещающие садики. Еще заразится можно в общественном транспорте: автобусе, самолете, поезде, в магазинах, торговых центрах или развлекательных детских площадках, а также на площадке возле дома, ведь дети любят обмениваться игрушками, а потом трогать лицо или все тянуть в рот.

Что касается подростков, то гулять на улице они не любят и чаще проводят время в торговых центрах, где тоже большая скученность и даже при хорошей обработке невозможно достичь высокого уровня санитарного контроля.

О плановой помощи

- О приостановке плановой помощи детям пока распоряжений нет. Единственное распоряжение, которое вышло 29 июля – это приостановление плановых операций детям кардиологического профиля.

Как подготовить ребенка к осеннему сезону и, возможно, четвертой волне?

- Нужно помнить про правильное питание, правильный режим дня и гигиенические процедуры. Учите ребенка правильно мыть руки, не трогать лицо и принимать душ один раз в день. Если ваш ребенок – малоежка, давайте ему детские поливитамины, а также витамин Д в нужной возрастной дозировке, потому что этот витамин тоже играет большую роль в иммунном статусе. Остерегайтесь закрытых помещений и если есть возможность, то проводите больше времени где-нибудь на даче, в деревне или не природе.

Ограничьте сладкие напитки, особенно газированные, они снижают иммунитет, и дети чаще начинают болеть. Напитайте себя и своих детей сезонными ягодами. Не покупайте вы сейчас ребенку виноград, а купите ему красную или черную смородину с большим содержанием витамина C. Давайте детям свежие кабачки, где большое количество калия, который полезен для сердца. Не любят кабачки? Придумайте что-нибудь: приготовьте оладушки или перемелите кабачок и добавьте его в котлеты. Они и пышнее будут, и будут содержать большое количество полезных веществ.

Дети какого возраста могут ходить без маски?

- Официально разрешено находиться без маски детям до семилетнего возраста, потому что маленькому ребенку очень тяжело надеть маску. Но повторюсь, их достаточно научить гигиеническим навыкам: тщательно мыть руки и умываться, а также не облизывать предметы. К тому же и взрослым и детям, придя домой, необходимо полностью переодеться, а ту одежду, в которой проходили весь день, выстирать. Сейчас у всех – стиральные машины, поэтому вряд ли стирка станет проблемой.

Как отличить COVID-19 от ОРВИ у ребенка?

- Скорую нужно вызывать в случае, если у ребенка высокая температура, нарушение сознания, рвота и жидкий стул. А если это просто недомогание, то достаточно будет вызвать участкового врача. И уже доктор после осмотра будет решать, нужно ли брать мазок на COVID-19. Если вам предлагают госпитализацию, то ложитесь в больницу, потому что, к сожалению, коронавирус имеет тенденцию молниеносно ухудшать состояние здоровья. И даже не за несколько суток, а за считанные часы.

О последствиях перенесенного коронавируса

После того как ребенок выздоравливает, его необходимо наблюдать еще как минимум год, поскольку коронавирус чаще всего поражает дыхательные пути и впоследствии у таких детей нередки пневмонии. Кроме того, страдает у детей еще и нервная система. Она очень чувствительна к коронавирусу. У подростков это могут быть головные боли, повышенное давление, нарушения сердечного ритма, астенический синдром: когда им тяжело учиться в школе и они быстро утомляются. Часто переболевшие дети становятся раздражительными, а также плохо переносят яркий свет. К тому же на ослабленный детский организм нередко наваливаются частые простудные заболевания.

О реабилитации детей после перенесенного ковида

- К краевой детской больнице относятся два санатория: «Светлана» и «Орленок», и мы одни из первых в стране начали реабилитацию таких деток. В условиях санатория они получают правильное сбалансированное диетическое питание, прогулки на свежем воздухе, процедуры «Горный воздух» (показан всем детям, перенесшим коронавирус, в ходе процедуры организм насыщается кислородом, - Ред.), массаж, водные процедуры в виде душа либо, ингаляции и другие физиопроцедуры в зависимости от того, какой орган или система у ребенка пострадали больше.

Чтобы переболевшему COVID-19 ребенку попасть на реабилитацию, необходимо обратиться к своему участковому врачу или доктору-реабилитологу. Он оценивает необходимость реабилитации и ставит такого ребенка на очередь на реабилитационное лечение. Сейчас реабилитацию в этих санаториях прошли более 100 детей.

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