В Перми заболела коронавирусом месячная девочка

С начала пандемии в covid-корпусе на площадке КДКБ было зарегистрировано 37 случаев заболевания коронавирусом у детей в возрасте до года. Фото: Иван ВИСЛОВ

Пермские доктора лечат от кронавируса своего самого маленького пациента – месячную девочку, которая сейчас вместе с родителями и старшим братом находится на лечении в Краевой детской клинической больнице в Перми.

- У девочки взяли мазок, результат пришел положительный, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) ответственный методист по санаторным отделениям Краевой детской клинической больницы Светлана Малимон. – Это удивительно, потому что обычно такие дети с молоком мамы получают иммунитет, в случае с этой семьей такого не произошло. Сейчас маленькой пациентке проводится противовирусная терапия.

В начале этой недели в Краевую детскую клиническую была госпитализирована целая семья: мама, папа и два ребенка. У всех был подтвержденный диагноз новой коронавирусной инфекции.

- «Беду» в дом принес старший ребенок, у которого инфекция никак не проявлялась, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе КДКБ. – Подозрение на заболевание вызвал жидкий стул у младшего ребенка. После обращения в медучреждение и прохождения ПЦР-теста, диагноз подтвердился. Вирус передался самому маленькому члену семьи - месячной девочке.

Сейчас состояние маленькой пациентки с COVID-19 стабильное. Как и вся семья, она получает весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий в КДКБ. Ее жизни ничего не угрожает.

- В начале пандемии в КДКБ был развернут covid-корпус на 96 коек, - рассказал заведующий covid- отделением КДКБ, кандидат медицинских наук Юрий Курносов. - За весь период работы covid-корпуса на площадке нашей клиники было зарегистрировано 37 случаев заболевания коронавирусом у детей в возрасте до года. 35 – случаев в 2020 году, два - за июль этого года.