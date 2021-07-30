Температура воды в реках Пермского края: Кама, Сылва, Чусовая

Пермяки еще долго не завершат купальный сезон Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Традиционно купальный сезон завершается после Ильина дня - 2 августа. Обычно после этой даты ночи становятся все холоднее и вода в реках и водоемах уже не успевает прогреваться. По одной из легенд, давным-давно в этот день одна из лошадей, которыми была запряжена огненная колесница пророка Ильи, уронила свою подкову в реку, из-за чего вода в ней стала холодной и непригодной для купания. По другой легенде считалось, что с этого дня на дне водоемов прячется нечистая сила, которая боится гнева пророка, а потому купающегося человека она может утянуть на дно.

Какими бы ни были легенды, мы чаще всего завершаем купальный сезон тогда, когда вода становится холодной. А так как лето в этом году в Пермском крае выдалось на редкость жарким, то купальный сезон, по-видимому, пермяки еще долго не завершат и специально к предстоящим выходным, когда многие поедут отдыхать за город, мы расскажем, какая температура воды будет на самых популярных реках Пермского края.

Кама в Перми

Сегодня температура воды составляет 16.0°. Для купания вода достаточно прохладная, но для физически здоровых и закаленных людей приемлема для непродолжительного купания. По предварительным прогнозам, в субботу, 31 июля, температура воды в Каме составит 16,2°, а в воскресенье, 18,6°. По долгосрочному прогнозу, температура воды в Каме в Перми будет двигаться разнонаправленно, в ближайшие дни вода станет теплее, но через 10 дней все-таки немного похолодает до 16.0°.

Кама в Березниках

Сегодня температура воды составляет 16.0°. По предварительным прогнозам, в субботу, 31 июля, температура воды составит 16,2°, а в воскресенье - 15,4°. По долгосрочному прогнозу, в ближайшие дни температура воды в Березниках будет ощутимо уменьшаться и через 10 дней составит 14.0°C.

Кама в Чайковском

Сегодня температура воды составляет 18.2°. По предварительным прогнозам, в субботу, 31 июля, температура воды составит 18,6°, а в воскресенье - 18,4°. По долгосрочному прогнозу, в ближайшие дни температура воды в Чайковском будет незначительно уменьшаться и через 10 дней составит 17.1°.

Кама в Краснокамске

Сегодня температура воды составляет 15.6°. По предварительным прогнозам, в субботу, 31 июля, температура воды составит 16,0°, а в воскресенье - 17,9°. По долгосрочному прогнозу, в ближайшие дни температура воды станет теплее, но через 10 дней все-таки немного похолодает до 15.4°.

Сылва ( Кишертский, Суксунский, Кунгурский и Пермский районы)

Температура воды в Сылве сегодня немного ниже, чем в среднем в этот день в последние годы - 16.4°, при среднем значении в 18.3°. По предварительным прогнозам, в субботу, 31 июля, температура воды в Сылве составит как и сегодня 16,4 , а в воскресенье - 17,0. По долгосрочному прогнозу, в ближайшие дни температура воды в реке будет незначительно уменьшаться и через 10 дней составит 15.7°.

Чусовая

Сегодня температура воды составляет 16.4°. По предварительным прогнозам, в ближайшие 10 дней температуры воды в Чусовой не изменится и останется на отметке 16°.

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