Где в Перми можно отдохнуть с ребенком: катаемся на сапборде и едем в гости к бизонам

Детям всегда очень интересно открывать для себя все новое, поэтому поплавать на сапборде не будет для них скучным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Где в Перми можно отдохнуть с ребенком? Лето в Прикамье в самом разгаре, да какое лето - теплое, солнечное и дождей мало. Ребятишки готовы целые дни проводить на улице. Кто-то уже приехал из лагеря и отдыхает дома, а у дошколят закрывают садики на ремонт. Чем порадовать детей в летние каникулы, где с ними можно отдохнуть, расскажет «Комсомолка».

Кормим белых медведей в зоопарке

Показательные кормления белых медведей живой рыбой в пермском зоопарке проходят два раза в неделю. Зрелище это - занимательное. Медведь Сэрику - истинный джентльмен, своей подруге Милке он уступает во всем и всегда. Мила этим нагло пользуется, периодически толкает своего жениха. Посетители даже путаются, думая, что вот этот большой круглый медведь - мальчик, а тот, что поменьше и подтянутый - девочка. Но все совсем наоборот. Просто Сэрику уступает Миле даже во время кормежки. Когда мишкам в бассейн запускают живого карпа, он в первую очередь добывает пищу для Милы, а уж потом ест сам.

Где увидеть: Пермский зоопарк, ул. Монастырская, 10, вольер белых медведей, по вторникам и пятницам в 13.00. Тел.: (342) 212-26-21, 212-26-10.

Цена взрослого билета, c 12 лет - 250 рублей, детского с 4 лет - 150 рублей. Дети до 4 лет - бесплатно. Многодетные семьи могут посетить зоопарк бесплатно по понедельникам при предъявлении документа.

- Фото: Михаил ФРОЛОВ

Катаемся на теплоходе по Каме

Прогулки на теплоходах по Каме всегда были популярны в Перми. Полюбоваться прекрасными видами за полтора часа вместе с детьми - самое то. Малышам особенно нравится кормить хлебом чаек, когда птица ловит его на лету - восторг обеспечен. Веселая музыка создаст настроение, а еще можно взять на борт перекус или купить его на теплоходе - вот вам и пикник прямо на реке. По Каме ходят теплоходы «Москва-210», «Москва-42» и «Алмаз».

Где: набережная Камы, ул. Монастырская, 2. Телефон кассы на причале +7 (912) 886-50-77.

Цены на билеты: с понедельника по четверг с 11.00 до 17.30: взрослый - 350 рублей, пенсионеры - 220 рублей, детский с 3-х - 11 лет - 120 рублей, с 17.30: взрослый - 420 рублей, детский - 120 рублей.

В пятницу и выходные дни: взрослый билет - 500 рублей, детский - 170 рублей.

Идем в мини-зоопарк

На курорт «Усть-Качка» можно приехать не только на курсовое лечение, но и провести здесь один день. Даже за это короткое время можно насладиться благоухающей природой, дети будут удивлены, увидев большие зеленые скульптуры животных. На территории курорта есть мини-зоопарк, который работает ежедневно с 11.00 до 20.00. Гостей здесь ждут ослик Йося, пони Лунтик, козлики, кролики, курочки, косуля, пятнистые олени, енотовидные собаки и индюки.

Также любимое место отдыха не только отдыхающих здесь гостей, но и жителей города - песчаный пляж. На территории пляжа есть летний бар, где звучит приятная музыка, на сценической площадке проходят шоу- программы, танцевальные мастер-классы, дискотеки для взрослых и детей.

Лодочная станция - еще одно из преимуществ пляжа в Усть-Качке. Здесь можно совершить прогулку по Каме и насладиться видами окрестных берегов. Лодочная станция летом работает с 10.00 до 22.00, ежедневно.

Где: приехать на курорт «Усть-Качка» можно на автобусе №339, отправление от центрального автовокзала до конечной остановки «Усть-Качка» или личном автомобиле, дорога от Перми займет около 50 км.

Цена: входной билет на территорию курорта и пляжа - 100 рублей, дети до 12 лет бесплатно.

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Дополнительно стоимость за полчаса: катамараны 200 рублей, пластиковая лодка – 250 рублей, деревянная лодка - 200 рублей, мячи - 50 рублей, бадминтон - 100 рублей, удочка - 100 рублей.

Едем в гости к верблюду Лексусу и африканским страусам

Когда вы в последний раз видели страуса, кормили с руки верблюда или гладили бизона? А ведь все это можно сделать совсем недалеко от Перми. Вблизи деревни Заосиново на берегу озера есть хуторок - чудесный уголок добра с милыми и обходительными животными - страусовая ферма «Красавинский хуторок». Здесь можно увидеть африканских страусов, стильных верблюдов по кличке Лексус и Мерседес, заглянуть в гости к индейкам, породистым курочкам, уткам и гусям, козочкам и барашкам, кудрявым и не очень хрюшкам, а еще здесь живут самые настоящие канадские бизоны.

Вам проведут экскурсию и познакомят со всеми обитателями фермы, а если этого будет мало, можно забронировать домик или беседку у озера и остаться на какое-то время в этом живописном местечке.

Где: Пермский район, деревня Заосиново, Тел. +7 (342) 278-15-36. Самостоятельно погулять на ферме можно ежедневно с 12.00 до 17.00.

Цена: вход на территорию - 200 рублей, дети до 3-х лет - бесплатно. Можно приезжать без записи и звонка. Аренда беседки «Русская народная изба» вместимость до 50 человек - 1000 рублей за час, сдается минимум на 4 часа. Беседка «Восточная чайхана» может вместить до 15 человек, стоит - 800 рублей за час. Аренда беседки «У озера» - вместимость до 10 человек - 500 рублей за час.

Фото: ферма «Красавинский хуторок»

Катаемся верхом

Увидеть грацию, красоту, силу лошадей и проехать на них верхом по лесной дороге можно в Перми. Конные прогулки в клубе «Фаворит» проводят ежедневно. Здесь вас научат основам верховой езды, проводят конные туры для любого уровня подготовки, семейный конный поход, организуют иппотерапию. Также на территории конного клуба можно организовать пикник, посидеть на веранде, приготовить шашлык. На конные прогулки нужна предварительная запись. Тел. +7-951-93-66-505.

Где: Пермь, ул. Белая, 33, ежедневно с 11.00 до 19.00.

Цена: 400 - 600 рублей за 30 минут верхом, зависит от дня посещения.

- Фото: Юлия АЛЕХИНА

Проходим полосу препятствий

Преимущество парка отдыха Monkey Park в том, что он находится в черте города. Здесь есть четыре трассы веревочного парка для школьников и взрослых, одна детская трасса для детей от 3-х до 6-ти лет, двойная тарзанка, батуты, электромобили, тир, бык-родео. Шесть беседок вместительностью от 8-ми человек и мангальной зоной.

Где: ул. Самаркандская 2. Тел. 247-72-17 или 8-908-276-16-20. Время работы парка с 10.00 до 20.00.

Цена: Веревочный парк для детей от 3 лет, ростом не выше 125 см, прохождение 15 минут - 200 рублей. Тарзанка - 250 рублей, повторный прыжок, не снимая снаряжения - 100 рублей. Прохождение тропы взрослого или ребенка от 4 лет, плюс тарзанка - 450 рублей за одного, «Папа, мама, я» - 900 рублей, прыжки на батуте – 100 рублей, катание на квадроцикле 3 круга - 200 рублей.

Скользим по водной глади на сапборде

База отдыха Monkey River Park - это отдых с видом на реку Мулянку. На водной глади можно быстро освоить сапборд. На сап можно встать вместе с ребенком от 3 лет, от 7 лет - одному. Здесь есть уютные беседки с мангальной зоной и лаундж зоной прямо над рекой - столик и мини диванчики, футбольная и волейбольная площадка, батутный комплекс.

Где: ул. Встречная 28, тел.: 2-791-091, 8908-248-22-58. Время работы парка с 10.00 до 20.00.

Цена: сапборд за час - 500 рублей, лаундж зона - 1200 рублей за весь день с 11.00 до 20.00, будни - 250 за час, выходные - 300 рублей за час. Лодка деревянная - 350 рублей, катамаран - 500 рублей 30 минут.