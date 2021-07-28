Министр здравоохранения Пермского края: «Не хватает врачей, медсестер, фельдшеров «скорой» и новых взять негде»

Министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Руководитель Минздрава Пермского края Анастасия Крутень на своей странице в Instagram рассказала о ситуации с коронавирусом в регионе и обратилась к жителям. Она сообщила, что заболевших много и для них будут перепрофилированы еще 800 коек, а также, что в регионе останавливают оказание плановой помощи в стационарах до нормализации обстановки.

Публикуем обращение Анастасии Крутень.

«Уважаемые жители Пермского края! Все мы бесконечно устали от ковида. Испытываем страх за близких, раздражение от невозможности вернуться к привычному ритму жизни. Но я прошу вас не направлять негативные эмоции в адрес медицинских работников, которые вас лечат. Они испытывают сейчас чрезмерные нагрузки, работают по полторы-две смены в сутки, без праздников и выходных. Не хватает врачей, медсестер, фельдшеров на скорой, и взять новых нам негде. В «красные зоны» помогать своим товарищам пришли даже те медики, которые не планировали работать с ковидом. Им очень тяжело сейчас – и морально, и физически. Поддержите их, ведь от их работы и душевного состояния зависит здоровье всех нас.

Я ничего не могу вам пообещать. Не знаю, сколько еще продлится эта ситуация. Прошу только: берегите себя и родных. Есть возможность – уйдите на самоизоляцию. Не отказывайтесь от прививок. Носите маски, избегайте общественных мест. И, пожалуйста, будьте добрее друг к другу».

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