Специалисты Росрыболовства выехали на место ЧП. Фото: Подслушано в Добрянке/ВКонтакте

- Это ужас! Что спустили в Каму? Столько рыбы мертвой на берегу лежит, - комментирует автор ролика.

Вечером в субботу, 24 июля, жительница поселка Бор-Ленва Добрянского городского округа, который расположен на берегу Камского водохранилища, увидела ужасное зрелище - весь берег был усыпан мертвой рыбой. Автор ролика предположила, что причиной произошедшего стали экологические проблемы. А местные жители отметили, что такое происходит постоянно и делились своими мыслями на этот счет.

«Постоянно в Добрянке рыбу травят. Воду в этом году не спускали, заливы не залило! Рыбе нереститься было негде! Такими темпами скоро рыбки в нашей родной и любимой Каме совсем не останется», «Вода очень быстро ушла, а рыба не успела уплыть от берега», - писали местные жители.

В министерстве природных ресурсов Пермского края сообщили, что специалисты Средневолжского территориального управления Росрыболовства выехали на место обнаружения мертвой рыбы для проведения проверки.

Напомним, это уже не первый случай в Добрянском районе, когда жители замечают на берегу реки мертвую рыбу. Буквально четыре месяца назад в сети появилось видео с сотнями особей тюльки, лежащими мертвыми на берегу.Тогда на место ЧП выехали госинспекторы в области охраны окружающей среды, сотрудники прокуратуры Добрянки, представители Росрыболовства и сотрудники ГРЭС .

Мертвая тюлька в Добрянском районе. Фото: соцсети

Тогда ведомства не смогли назвать причину произошедшего. В пресс-службе Пермской ГРЭС рассказали, что сотрудники лаборатории взяли забор воды из подводящего канала и провели ее лабораторные исследования. Однако все показатели были в норме.

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