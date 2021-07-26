«Пожалей хотя бы ребенка». В Балатовском парке на женщину с грудничком напал неизвестный и начал душить

Татьяна Лузина с внучкой. Фото: личный архив женщины

«Я подумала, что мне пришел конец и крикнула: «Пожалей хотя бы ребенка, гад», - рассказывает Татьяна Лузина, на которую 24 июля в Балатовском парке напал неизвестный».

Татьяна Лузина работает учителем математики в одной из школ в Московской области. Во время отпуска женщина часто приезжает к родным в Пермь и гуляет с внучкой в Балатовском парке. Так получилось и в этот раз. Татьяна уложила 6-месячную Лизу (имя ребенка изменено - Ред.) в коляску и отправилась на прогулку.

«Мне очень нравится этот парк. Он рядом с нашим домом, здесь чистый воздух, тихо, уютно, люди мирно отдыхают на траве, гуляют с детьми, рядом пробегают спортcмены, - рассказывает Татьяна. - Я шла по центральной аллее, в коляске мирно спала Лиза. Вдруг сзади на меня напал парень и сразу схватил за шею. Видимо, его привлекла золотая цепочка. Сорвать ее не удалось, и он попытался выхватить телефон. Между нами завязалась борьба. Телефон куда-то отлетел, я упала на землю, коляска перевернулась, и Лизочка начала плакать.

Грабитель схватился меня за поясную сумку, но вырвать ее не получилось, тогда он вновь вцепился в шею и сорвал с цепочки кулон. Я закричала во весь голос. Было ощущение, что он меня душит. Тут я поняла, что, наверное, мне пришел конец и крикнула: «Ребенка пожалей, гад!» В этот момент грабитель меня отпустил, но, пробежав пару метров, развернулся и начал меня разглядывать с ног до головы. Не знаю, может, что-то еще хотел со мной сделать. Я подхватила дитя и побежала со всех ног в противоположную сторону. Только через пять минут я осознала, что произошло, и у меня случилась истерика».

Татьяна позвонила сыну, он велел звонить в полицию. Через какое-то время на место приехали четыре экипажа и оцепили парк. Татьяна села в патрульную машину и вместе с полицейскими объехала весь парк, но грабителю удалось убежать. Женщине смогла запомнить нападавшего. По ее словам, это опрятно одетый, короткостриженный молодой человек примерно 20-лет.

«Я написала заявление и помогла полицейским составить фоторобот, - продолжает Татьяна. - Также мы нашли сорванный кулон, сейчас я жду результатов биологической экспертизы. После нападения у меня исцарапана шея и сорван голос. От падения болит спина. У внучки мать обнаружила две ссадины на голове. От серьезных травм ее спасло то, что она была в плотной зимней коляске. Это очень жуткая история. Один раз со мной уже происходили неприятности, и теперь я избегаю безлюдных мест, даже боюсь заходить в лифт с незнакомыми людьми. Никогда бы не подумала, что могут напасть в парке. Теперь я думаю, какой же для меня это урок, и что я должна из этого извлечь?»

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили произошедшее. Сейчас правоохранители проводят проверку. В ближайшее время полицейские предоставят "КП" фоторобот подозреваемого, мы опубликуем его на нашем сайте.

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