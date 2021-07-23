Полузащитник пермского «Амкара» Михаил Горелишвили: «Отец всю жизнь заставлял бить по воротам со всех точек»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Михаил Горелишвили — полузащитник ФК «Амкар-Пермь» и автор победного гола в ворота барнаульского «Динамо» (1:0), в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от забитого гола, похвалил пермских болельщиков и даже поведал о небольшом «красно-черном» прошлом.

Твой гол принес команде первую победу в новейшей истории. Чувствуешь ли ты себя после этого героем?

Нет, ни в коем случае не чувствую себя героем встречи. Матч был очень трудный. И главное, что наша команда победила и у нас есть первая победа в новейшей истории. Противник был достаточно крепким. Плюс у них не самое простое поле. Игра была боевой, с обилием моментов, как у наших ворот, так и у ворот соперников.

Я просто рад тому, что мне удалось отличиться. Моя позиция на поле специфическая и не всегда удается забить гол.

Миша, что ты знал об «Амкаре» до переезда в Пермь? Ведь клуб не играл долгое время и пропал с футбольных радаров…

Я знал достаточно много. Когда я выступал за молодежку «Рубина» и за «Тосно», играл против «Амкара». А еще есть факт, которые не многие знают: я был на просмотре в «Амкаре». Поэтому город, условия и стадион я хорошо знаю. Ту же самую столовую. Знаю и некоторых людей, которые есть в новом клубе.

Кто из игроков «Амкара» первым приходит на ум? Быть может, ты с кем-то пересекался на поле или играл в одной команде?

Первого, кого я встретил тут из своих знакомых — Пашу Соломатина. Мы с ним знакомы с детства. Наверное, лет с 12. Мы успели поиграть и в Тольятти друг против друга, и в Москве, когда он выступал за «Спаратак», а я — за «Чертаново». В матче 1/8 финала Кубка России-2014/2015 я играл за «Тосно», а он — за «Амкар».

Еще с Максом Жестоковым были в «Рубине». И с Женей Тюкаловым знаком, нашим капитаном — играл против него, когда играли со «Звездой». Очень неуступчивый игрок, который отдает всего себя на поле.

Наш клуб славится легендарными игроками. Например, болгарами. Как говорится: «Без болгара нет «Амкара». Знаком ли ты с легендами ФК «Амкар»?

Да, в свое время успел познакомиться с Георги Пеевым. Я как-то вышел прогуляться по Перми, мне было интересно, я люблю ходить пешком. Захожу в ТЦ, поднимаюсь наверх, а там кинотеатр. Выбираю сеанс, и подходит Жора с дочерью и говорит: «О, привет!». И добавляет после этого, что если я хочу, то могу пойти с ним и его дочкой в кино.

Я был настолько удвилен, что по сей день помню эту историю. Не знаю, сделал ли бы я это, будь я на его месте со своей дочерью или женой, проведя свое время. Но он сделал так и я был очень приятно удивлен.

Я удивился, что он меня вообще узнал. Ибо люди, которые приезжают в команду на просмотр, не всегда бросаются в глаза.

Также не знаю, как так получилось, но я жил в одной комнате к Дмитрием Белоруковым. А через неделю переселили к Ивану Черенчикову. Чем не легенды клуба?

Еще можно назвать одного известного игрока — Георгия Джикию. С ним, в свое время, много общались и проводили время.

Болельщики отметили твою смелость, когда ты решился на удар с такой дальней дистанции. Что было у тебя в голове в этот момент?

В моей голове сидела мысль, что обязательно нужно бить по воротам. Сложился такой момент, что мы пошли в хороший прессинг, я вышел на ударную позицию и решился на удар. Тренерский штаб говорил, что обязательно нужно бить по воротам со средних или дальних дистанций.

Мой отец всю жизнь меня заставлял бить по воротам с разных точек. Я рад, что мой удар принес победу. Это хороший шаг вперед для сплочения коллектива. Победа важна для всего «Амкара».

Как восстанавливаетесь и готовитесь к матчу с «Иртышом» в Омске?

После игры мы собрались и поехали в Омск, не теряя времени. Хотелось бы отметить, что в клубе каждый занимается своей работой и не равнодушен к своему делу. У нас очень хорошая организация. У нас есть два замечательных массажиста, врач, который курирует вопросы питания. И остальные вопросы по самочувствию.

Мы мотивированы. Это трудный выезд и не все это могут осознать. Даже в плане локации это очень длинное расстояние. Думаю, что команда будет в полном порядке. Есть и время, и возможности у нашего клуба подготовить игроков. Я доволен организацией наших перелетов и переездов. Клуб выполняет все наши желания и это дорогого стоит.

«Амкар» — клуб с богатой историей, который сохранил болельщиков со времен Премьер-лиги. Даже, возможно, их число приумножилось. Был ли ты удивлен увидеть в Барнауле наших болельщиков?

Хотелось бы выразить благодарность этим людям. Их поддержка чувствовалась не только с первой минуты, но и в гостинице. Сначала думал, что обычные городские жители мимо идут, а оказалось — наши болельщики. Мы тепло встретились, они пожелали нам удачи и это не может не радовать. Поддержка чувствуется везде.

А на первом домашнем матче кубковом было что-то невероятное. Я, конечно, полматча переживал за мужчину, который сидел в «Грин-плазе» и я боялся, чтобы он не упал (смеется).

Удивило количество фанатских групп клуба «ВКонтакте». Хотелось найти свежую и актуальную группу, но в поиске вышло, наверное, 50 сообществ, посвященных «Амкару». Это очень много. Такое внимание к нашему клубу только радует.

Напомним, второй матч в группе «4» второго дивизиона ФНЛ «Амкар-Пермь» проведет уже сегодня. Матч в Омске с местным «Иртышом» стартует в 18:00 по пермскому времени (0+).

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