Тренировать «Амкар» будут его бывшие звезды

Иван Черенчиков и Дмитрий Белоруков будут тренировать "Амкар" Фото: Юлия Лоза

- Мы очень давно не виделись, и я безумно рад новой встрече с вами, - сказал журналистам президент «Амкара» Валерий Чупраков. - Создавая новый клуб, мы сохраним все хорошие традиции прежнего и всеми любимого «Амкара» и будем творить новую историю.

«Дважды в одну реку не заходят. А я - зашел»

В четверг, 17 июня, в пресс-центре стадиона «Звезда» состоялось долгожданное событие в новой истории ФК «Амкар-Пермь». Валерий Чупраков впервые ответил на вопросы журналистов и болельщиков. А также представил эмблему клуба и «старого-нового» главного тренера - Рустема Хузина.

- В последние годы отсутствие клуба чувствовалось в нашем обществе, - продолжил Валерий Чупраков. - И желание вернуть «красно-черных» на стадионы России только возрастало. Я очень благодарен, что выбор в создании нового клуба пал на меня. Есть пословица: дважды в одну реку не заходят. А я - зашел. Не боясь того, что что-то случится. А случится только позитивное.

Валерий Чупраков впервые ответил на вопросы журналистов и болельщиков. Фото: Алексей СЕРЕДИН

По словам президента клуба, у нового «Амкара» уже разработана стратегия развития. Обозначены направления деятельности, а в основе - команда молодых профессионалов. Подразумевается, что впоследствии краевой бюджет не будет принимать участие в финансировании клуба, эта задача спонсоров. Бюджет на сезон-2021/2022 составит 150 миллионов рублей. Сейчас он сформирован на 75%.

- Пул спонсоров у клуба уже есть, - заявил Валерий Чупраков. - За моей спиной не весь список, это только начало. Мы не идем с протянутой рукой, а предлагаем совместную работу. Будет ли это работать? У меня никаких сомнений нет.

Пермская классика

На пресс-конференции показали, как выглядит новая эмблема клуба. Минималистичный логотип сочетает в себе футбольные детали и образы индустриальной Перми.

- Эмблема состоит из взмывающих вверх 11 полос, что значит 11 игроков на поле, - объяснил разработчик Дмитрий Кучев. - Внизу расположился пятиугольник, который во всех культурах символизирует футбольный мяч. В центре - большая буква «А» - первая буква нашего клуба.

Новая эмблема клуба Фото: Григорий СЕРЕДКИН

При создании логотипа авторы вдохновились и пермскими достопримечательностями. Например, образом Спасо-Преображенского собора. По бокам логотипа заводские трубы - как один из символов промышленного города.

- Тенденция минимализма в логотипах пошла от глобализации, - объяснил дизайнер. - Все футбольные клубы ищут способы представлять себя всему миру. Логотипы, которые похожи на герб города, устаревают. В тренде - простые и понятные детали.

- Время не стоит на месте, - отметил Валерий Чупраков. - Мы пришли к выводу, что эмблема нового клуба также должна быть новой. Цвета остаются теми же. Эмблема получается не игрушечно-круглой, а графически модной.

Старая гвардия

Возглавил новую команду хорошо знакомый пермским болельщикам Рустем Хузин. Он уже тренировал «Амкар» в сезоне-2012/2013. А с начала 2020 года стал тренером «Звезды». Минувший сезон в ПФЛ пермяки завершили на 6-й строчке группы «4».

- Благодарю Валерия Михайловича за приглашение в клуб, - взял слово главный тренер. - Я, как и он, второй раз вхожу в эту реку. И ни минуты не сомневался.

Что касается комплектования команды, селекционная работа в самом разгаре. По словам тренера, 8 игрокам ФК «Звезда» уже предложено пополнить ряды «Амкара». Пока положительный ответ дал только один футболист - полузащитник и капитан «Звезды» Евгений Тюкалов.

- Работа идет, и самое главное, что у нас очень мало времени, - говорит Рустем Хузин. - Дата начала чемпионата еще не определена, но в районе 15 -20 июля он уже начнется. Очень важно провести грамотную селекцию. Перед нами стоит задача повышения в классе, и я уверен, что мы с ней справимся.

"Амкар" в перед!!! Фото: Григорий СЕРЕДКИН

Как отметил Валерий Чупраков, конфликтов при переходе Рустема Хузина из «Звезды» в «Амкар» не возникло - у тренера закончился контракт с прежним клубом:

- «Звезду» возглавит Константин Парамонов, который уже вернулся в Пермь. Что касается совместного существования двух клубов, то здесь тоже проблем не вижу. Зависит от них. Хорошо, если у нас в городе будут существовать оба клуба, выполняя свои собственные задачи.

Вместе с Рустемом Хузиным из «Звезды» перешли и его помощники - Дмитрий Белоруков и Иван Черенчиков, которые раньше играли за «Амкар». Также помогать Хузину будут два его помощника, с которыми тренер работал во владивостокском «Луче», - тренер вратарей Николай Гришин и тренер по спортивной подготовке Анатолий Аграфинов. Также в команду вернется опытный спортивный врач Владимир Елышев.

Кого позовут в команду

- Исключительно из пермских футболистов костяк команды не сформируется, - считает Рустем Хузин. - И на две команды городу профессиональных футболистов не хватит. Мы сделали предложения футболистам «Звезды», но не все согласились. Кто-то уехал на повышение. Например, Максим Лаук отправился в «Енисей», выступающий в ФНЛ Никита Голдобин отправился на просмотр в другой клуб ФНЛ - московское «Торпедо». Есть предложения от других клубов и у Артура Рябокобыленко. Но это те ребята из «Звезды», которых мы бы хотели видеть.

- Не скрою, хотели подписать и Тимура Абдрашитова, - добавил Валерий Чупраков. - Но у него контракт на два года со «Звездой».

Планы на будущее

Играть команда будет на стадионе «Звезда». При плохой погоде возможно использование манежа «Пермь Великая» - у клуба заявлены две арены.

- Почти 25 лет, с 1994 года, «Амкар» радовал жителей Прикамья, - отметил Валерий Чупраков. - Сегодня мы начинаем тоже с нуля, но никакой боязни нет. Я также молод, я также целеустремлен и очень хочу, чтобы стадион снова заполнялся нашими любимыми болельщиками.

22 июня команда впервые соберется вместе. 23 - 24 июня - медосмотр и восстановительные тренировки. А 29 июня «амкаровцы» отправятся на сбор в Подмосковье, где соберутся почти все бывшие клубы ПФЛ. Там «Амкар» проведет серию товарищеских игр на небольшом двухнедельном сборе и будет готовиться к долгожданному для пермских болельщиков возвращению в большой футбол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Руководство «Амкара» показало, как выглядит новая эмблема клуба

Минималистичный логотип основан на образе индустриальной Перми (подробнее…)