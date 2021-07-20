«В коробочке лежала маленькая принцесса в красивом розовом платье». Как в Перми работает первый крематорий для домашних животных

За своими умершими питомцами хозяева просят приехать, пока дети в школе или ночью, пока они спят. Фото предоставлено Константином Селетковым

- Перед тем, как навсегда проститься со своими умершими питомцами, хозяева рассказывают нам трогательные истории из их жизни и плачут. Сколько горя, чувств и переживаний можно увидеть, если хозяева искренне любили своих домашних животных. Моя супруга не может сдержать слез и плачет вместе с ними, - рассказывает владелец первого официального пермского крематория для животных Константин Селетков.

Еще недавно 40-летний Константин Селетков - машинист железной дороги - и подумать не мог, что на смену привычному стуку железных колес придут вспышки пламени разогретой до 1000 градусов металлической печи крематория. Все изменилось, когда у его тети умерла собака. Любимое животное похоронили на даче рядом с домом. Тогда Константин задумался, как вообще люди хоронят своих домашних животных.

Проститься с питомцем по-человечески

- Порылся в интернете и узнал, что в большинстве европейских стран популярна кремация, - вспоминает Константин. - В России эту услугу предлагают разве что в мегаполисах –в Москве и Санкт-Петербурге и еще в Крыму. В Пермском крае животных чаще всего просто закапывают в землю, бывает, что люди договариваются с крупными промышленными предприятиями, где есть печи, и сжигают в них. Но это как-то негуманно. И я подумал, что крематорий для животных - замечательная идея для стартапа. Причем открыть такой бизнес я захотел не столько из-за желания заработать, а чтобы дать людям возможность проститься со своими любимыми питомцами, так сказать, по-человечески и без вреда для окружающей нас природы.

Грант на стартап

Два года идея открыть крематорий не выходила у меня из головы, - вспоминает Константин. - Все это время я сидел на тематических форумах, узнавал, какое нужно оборудование, и прикидывал его стоимость. В интернете я познакомился с единомышленником из Крыма. Пару лет назад он открыл на полуострове свой крематорий и подробно рассказал, что для этого нужно. Я собрал все необходимые документы, и все, что мне оставалось, - купить оборудование и начинать работать. В это же время я узнал про курсы предпринимателей, где за лучшие проекты дают гранты. Я прошел курс обучения, презентовал свой бизнес-план и вскоре мне перезвонили и сказали, что мой проект уникален. Я победил вне конкурса и получил на развитие бизнеса 107 тысяч рублей.

Есть два вида кремации - общая и индивидуальная. Хозяева могут кремировать либо одного, либо сразу несколько умерших питомцев. Фото предоставлено Константином Селетковым

Конечно, эти деньги составляли только пятую часть от необходимой суммы, но сам факт того, что мою идею одобрили, придал мне уверенности, к тому же кое-какие средства у меня были. Моя супруга не воспринимала мою идею всерьез, но потом начала проявлять интерес и даже помогла мне выбрать оборудование. Мы купили печь, арендовали офис и земельный участок. Здание крематория я построил сам из кирпича и металлопрофиля. Поменял свою легковушку на фургон - по закону умерших животных можно перевозить только на специальной машине. Подал рекламу в интернете и открыл крематорий.

Вождь индейского племени и принцесса в розовом платье

Бывает так, что нас просят приехать за четвероногим другом, пока дети в школе, или ночью, пока они спят. Поэтому мы работаем круглосуточно. Но большинство людей сами привозят своих умерших питомцев. Однажды позвонила девушка, у нее смертельно заболела собака, и чтобы животное не мучилось, врачи предложили ее усыпить. Мы долго с ней беседовали, она спрашивала, что из себя представляет процедура кремации, что можно сделать с прахом. Несколько дней она не могла принять столь трудное для нее решение на усыпление, но потом все же решилась. После процедуры, приехав к нам, она достала из небольшой коробочки свою «принцессу», с красивыми заплетенными косичками, одетую в шикарное розовое платье, и действительно она выглядела как «принцесса». Хозяйка очень долго не могла проститься, плакала навзрыд, не веря, что видит свою кроху в последний раз. В такие моменты сердце сжимается.

А одна семья попросила положить вместе со своим котом его любимые игрушки, одежду и всякие лакомства. Конечно, мы сделали все, как они хотели,- кот был кремирован как настоящий вождь индейского племени. После процедуры они забрали урну с прахом и унесли домой.

После кремации хозяевам выдаются специальные урны с прахом их домашнего любимца. Хозяева могут взять бесплатно пластиковую урну или заказать урну из стекла, металла или камня. Фото предоставлено Константином Селетковым

Сквер памяти

В планах у Константина создать в городе «сквер памяти домашних животных». Это будет место, где пермяки смогут захоронить прах своего питомца, и высадить на этом месте дерево.

- Вишню, дуб, яблоню, да что угодно, и повесить на него табличку с фотографией своего питомца. А дерево будет символом продолжения жизни. Не знаю, как к этой идее отнесутся сами жители, пока это только в планах.

Если вы хотите попрощаться со своим умершим животным с помощью кремации, Константин ответит на все вопросы.

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