Десятилетиями испытывали на себе капризы уральской погоды: Дворец Солдатова лишился летчиков, поэта и скрипачки

Исторические изваяния, десятилетиями испытывавшие на себе капризы уральской погоды, начали разрушаться Фото: Виталий КОКШАРОВ

- Проезжали мимо Дворца Солдатова, без фигур на крыше он выглядит каким-то незавершенным, - грустно говорят пермяки.

На днях с крыши дворца сняли две огромные фигуры - поэта и скрипачки, украшавшие здание почти 70 лет. Демонтировали и две двухметровые бетонные скульптуры летчиков, стоявшие между дорическими колоннами, оформляющими парадный вход во дворец.

Исторические изваяния, десятилетиями испытывавшие на себе капризы уральской погоды, начали разрушаться. Это подтвердила проведенная еще в 2019 году техническая экспертиза.

- Фото: Виталий КОКШАРОВ

- Во избежание полного разрушения и утраты скульптур, было решено демонтировать их и отлить новые - по слепкам с существующих фигур, - рассказали во Дворце имени Солдатова. - Новые скульптуры будут отлиты из силумина (сплав алюминия с кремнием. - Ред.), имитирующего исторический цвет скульптур. Исторический облик здания будет восстановлен к юбилею дворца, который 7 ноября 2021 года отметит свое 70-летие.

В войну здесь было овощехранилище

Кстати, Дворец Солдатова мог бы вскоре готовиться и к 80-летнему юбилею. Его строительство началось в 1940 году, а сдача планировалась на 7 ноября 1942 года. Но планам помешала война. К июню 1941 года было выстроено три этажа, после чего строительство заморозили. И в годы войны недостроенное здание будущего дворца использовалось под овощехранилище.

«24 мая 1945 года комиссия произвела осмотр здания дворца, - писал краевед Олег Гайсин. - Выяснилось, что местами кирпичная кладка пришла в негодное состояние, что было особенно заметно в выступающих частях на фасаде и карнизах. Комиссия пришла к заключению о необходимости скорейшего окончания постройки здания дворца, с тем, чтобы предупредить дальнейшую порчу выполненных конструкций».

Для продолжения строительства необходимо было разобрать пришедшие в негодность фундаменты, перекрытия и кирпичную кладку. Демонтаж здания вели немецкие военнопленные, для которых в самом здании был устроен лагерь, а охрана размещалась в жилых домах по соседству.

Белый бархат красили в красный цвет

Стройка ожила в 1946-м. Директора завода Анатолия Солдатова строители между собой называли «главным прорабом», он контролировал каждую мелочь, которая касалась строительства дворца. Здание было роскошным: монументальный фасад, скульптуры у входа, дубовые рамы окон, наборный паркет, росписи на потолках. Стены всех коридоров и фойе украшали копии с известных полотен русских и советских художников. Специально для дворца заказали огромную люстру. Возникли проблемы с красным бархатом для занавеса. Поэтому пришлось закупать белый и серый, а потом покрасить его в красный цвет.

- Фото: Виталий КОКШАРОВ

«Главного прораба» спас фотоальбом

Вся эта роскошь могла аукнуться Анатолию Солдатову. Когда строительство уже подходило к завершению, его вызвали в Москву, «на ковер».

- Солдатов тогда схлопотал выговор, - рассказал «Комсомолке» краевед Владимир Гладышев. - Были угрозы и более серьезные - могли снять с должности и даже посадить за нецелевое использование средств, но он грамотно построил защиту. Вместе с заводским фотографом Матвеем Кузнецовым, который сделал знаменитое фото мальчика Вали Кусакина на ящике за станком, они создали фотоальбом дворца, в котором выгодно подали и красивые интерьеры, но главное - счастливые, воодушевленные лица рабочих. И в своем отчете Солдатов сделал упор на то, что дворец - это цех культуры. В результате он остался на своем месте. И впоследствии очень гордился этим выговором - как орденом.

Хотя акт приемки дворца был подписан в ноябре 1951 года, и днем его рождения считается 7 ноября, его торжественное официальное открытие состоялось в июне 1952 года. В этот день Анатолий Солдатов сказал фразу, ставшую знаменитой: «Вот и дожили мы до богатства».

Сейчас, когда закрывается на ремонт Большой зал филармонии, Дворец культуры имени Солдатова становится основной концертной площадкой Перми. Недавно в нем проходил Дягилевский фестиваль. В ноябре здесь планируется провести фестиваль Дениса Мацуева. А после открытия филармонического зала закроется на реконструкцию уже сам дворец. Здесь устроят новую оркестровую яму, на сцене появятся новое световое оборудование и поворотно-подъемный механизм.

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