В Перми памятник Михаилу Калинину сломалали пополам

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В Перми во время демонтажа развалился памятник Михаилу Калинину, расположенный в сквере на улице Куйбышева. Произошедшее удалось снять пермячке Елизавете Суздаловой. Женщина рассказала, что 9 июня к скверу приехала автовышка, скульптуру зацепили тросом и начали поднимать с постамента, но в один момент памятник развалился пополам.

Работники погузили все части скульптуры в машину и уехали. Теперь о судьбе памятника ничего неизвестно. Ни районная администрация, ни компания, занимающаяся ремонтом сквера возле ДК, ни Центр охраны памятников, ни завод «ОДК-СТАР», на чьем балансе находится скульптура, не знают, где сейчас находится памятник.