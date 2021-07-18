Сборная КВН Пермского края завоевала главный приз «Голосящего КиВиНа 2021»

Момент выступления сборной команды КВН Пермского края. Фото: kvn.ru

Музыкальная пародия на мотив песни Полины Гагариной «Миллион голосов» принесла пермским кавээнщикам успех в калининградском Светлогорске. Пермская команда веселых и находчивых увезет в Пермь Большого КиВиНа в Золотом – главную награду популярного ежегодного конкурса «Голосящий КиВиН».

Ключевым номером выступления на этом конкурсе является музыкальное исполнение.

Представительство в этом году было серьезным. За «КиВиНов» разного цвета боролись 16 команд «планеты КВН». Причем, строгое жюри в составе Аллы Михеевой, Александра Панайотова, Сергея Светлакова, Натальи Ищенко и Евгения Гришковца на старте сняло с просмотра 6 команд из 22.

Выступления команд в Янтарь-холле в Светлогорске, в том числе и пермской, покажут по телевидению через месяц.

Перед тем, как исполнить «песню всех отдыхающих», пермские кавээнщики разыграли веселую сценку. ИгорьСаныч удивился тому, сколько народу сидит в зале. Он намекнул, что он в отпуске и лучше бы это время провести на море. - Молодежь, пошли за мной! – обратился он к зрителям.

Прикамских кавээнщиков с большим успехом поздравил на своей странице в Instagram губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- Только что в Светлогорске разыграли призы музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН 2021». Главный приз, Большой КиВиН в Золотом, получила Сборная Пермского края! Поздравляем! Молодцы! – не смог скрыть эмоций Дмитрий Махонин.

Список призеров фестиваля, который возглавляют пермяки, выглядит так:

- Большой КиВиН в Золотом — Сборная Пермского края;

- Большой КиВиН в Светлом — «Неудержимый Джо»;

- Большой КиВиН в Темном — «Северяне»;

- Малый КиВиН в Золотом — «Росы»;

- Малый КиВиН в Светлом — «Армянская сборная»;

- Малый КиВиН в Темном — «Красный Лис»;

- Президентский КиВиН — «Неудержимый Джо».

Этим летом прикамская команда кавээнщиков уверенно преодолела четвертьфинал и осенью поборется в полуфинале КВН.

Недавно представители прикамской сборной КВН рассказывали о пермском юморе в эфире Радио «Комсомольская правда» (96.6 FM). Послушать и посмотреть разговор можно здесь.

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