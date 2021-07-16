Впервые в судебной практике Прикамья: вдова умершего от COVID-19 пациента отсудила у больницы моральный вред

Эксперты нашли дефекты в оказании медицинской помощи скончавшемуся пациенту. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

14 июля в суде Кудымкара вынесли первое в Пермском крае решение, связанное со смертью пациента от коронавирусной инфекции.

- 56-летний пациент – в прошлом сам медицинский работник – скончался 30 декабря 2020 года в больнице Коми-Пермяцкого округа, – рассказал «КП» генеральный директор пермской Медико-правовой коллегии Евгений Козьминых. – Признаки ОРВИ он почувствовал в начале декабря, вскоре появились одышка и кашель. Мужчина обратился в поликлинику и его госпитализировали сначала в специализированное отделение, а потом перевели в ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа». Состояние пациента ухудшалось, его перевели на ИВЛ, но так и не сняли, мужчина скончался.

Не смотря на то, что у него были все отягчающие обстоятельства, влияющие на тяжелое течение болезни – вес 114 килограммов и набор хронических заболеваний - его вдова обратилась в суд и попросила назначить судебно-медицинскую экспертизу. Сделала она это в феврале, сразу после 40 дней.

Сначала минздрав, а потом и независимые эксперты нашли дефекты в оказании медицинской помощи: главный дефект - пациенту были назначены неадекватные дозировки противовирусных препаратов, вдобавок к заболевшему не вызвали на консультацию пульмонолога и не провели необходимые исследования.

Основываясь на выводах независимых экспертов, суд встал на сторону женщины, потерявшей супруга из-за коронавирусной инфекции. Она отсудила у больницы, медики которой лечили ее мужа, сумму в 200 тысяч рублей.

- По официальной статистике с начала пандемии в Пермском крае скончались от коронавируса почти три тысячи человек, все их родные сейчас могут пойти в суд и потребовать возмещения морального вреда от медиков? – уточнили мы у Евгения Козьминых.

- Да, это право любого гражданина, - пояснил нам медюрист. – Написать заявление в суд может каждый, все зависит от настроя человека. Не исключаю, что до суда дойдет лишь малая доля всех случаев. Но если в ходе экспертизы выяснится, что медицинская помощь скончавшемуся пациенту была оказана с дефектами, то родственники имеют полное право потребовать возмещения морального вреда.

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