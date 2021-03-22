Записки медицинского юриста: больше всего врачебных ошибок – в роддомах

Больше всего ошибок совершается в акушерстве и гинекологии. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

17 миллионов рублей – самый большой на сегодня иск в России за врачебную ошибку. Столько получила мать 18-летнего парня из Сахалина, который во время операции по исправлению носовой перегородки пережил клиническую смерть, а потом впал в кому. Всю оставшуюся жизнь он проведет в вегетативном состоянии.

Но этот случай, скорее, исключение. Обычно пациентам или их родственникам удается отсудить в среднем от 100 тысяч рублей до полутора миллионов.

За что недовольные пациенты подают в суд на врачей? Какие суммы иска заявляют и сколько на самом деле удается отсудить? Об этом «Комсомолке» рассказал медицинский юрист с 23-летним стажем из Перми Евгений Козьминых.

Генеральный директор пермской Медико-правовой коллегии Евгений Козьминых. Фото сайт medpk.ru.

А была ли ошибка?

- Ежегодно в судах России рассматривается около двух с половиной тысяч медицинских дел, когда по причине врачебной ошибки пациент умер или получил вред здоровью, - говорит наш эксперт. - Теоретически человек имеет право подать иск при любом неблагоприятном исходе лечения: при выписке его состояние здоровья не должно быть хуже, чем до госпитализации. И сделать это можно как при очевидных дефектах оказания медицинской помощи, так и при неочевидных.

Как их различить? К примеру, во время медицинской манипуляции у пациента случилась перфорация кишечника и наступила смерть. Это очевидный дефект, так как последствия произошли в результате неверных действий медработника.

Неочевидный, когда пациент, к примеру, умирает от инфаркта миокарда, а врачи не сделали ему ЭКГ и не поставили правильный диагноз.

Где искать правду?

Не все родственники больного являются медиками, и им трудно разобраться, был ли допущен тот самый дефект. Как действовать?

- Нужно обратиться в Минздрав или в страховую компанию с жалобой, - рекомендует медицинский юрист. - Они проведут проверку и выявят, были ли допущены дефекты в оказании медицинской помощи. Если факт наличия дефектов будет указан в присланном ответе, то у пациента или его родственников появляется повод пойти в суд.

Судья обязательно запросит все документы из больницы и поликлиники, где лечился пациент, и назначит еще одну судебно-медицинскую экспертизу. И уже те выводы, которые сделают независимые эксперты, станут основанием для вынесения решения по делу. Экспертиза в данном случае имеет решающее значение, так как все эксперты дают расписку об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. И если они установят причинно-следственную связь между действием или бездействием медиков и наступлением смерти или причинением вреда здоровью пациента, то заявленный иск будет удовлетворен.

На какую сумму можно рассчитывать?

- Сумма в 17 миллионов, о которой речь шла в самом начале, выпадает из общероссийской судебной практики, - объясняет Евгений Козьминых. – В целом же ситуация по стране такова: за летальный исход родственники могут отсудить от 100 тысяч рублей до полутора миллионов.

Что влияет на сумму, которую решит взыскать с медучреждения суд? Первое, это наличие прямой или косвенной причинно-следственной связи между действиями или бездействием врачей и причинением вреда здоровью или наступлением смерти. Если установлено, что смерть произошла по причине врачебной ошибки, то та сумма, которую суд взыщет в пользу родственников, стремится к одному миллиону рублей.

При косвенной причинно-следственной связи родным удастся отсудить в среднем 300 тысяч рублей.

Негласно, конечно, но влияет на сумму компенсации и возраст пациента. Конечно, нигде не прописано, что если человек пожилой, то родственники получат компенсацию меньше, но суды в данном случае руководствуется принципами разумности и справедливости.

- Понятно, что те нравственные страдания, которые испытывает семья после потери близкого человека, никакими деньгами окупить нельзя, но все-таки эти суммы смогут частично компенсировать ту боль и горе, которые испытывают люди, - объясняет медицинский юрист.

Если человек получил тяжелую инвалидность?

Если из-за врачебной ошибки был причинен серьезный вред здоровью пациента, то суммы исков даже выше, чем при летальном исходе.

- В данном случае градация такова: очень важно, наступают или не наступают стойкие последствия для здоровья. К примеру, пропустили врачи пневмонию, и человек потом длительное время провел на больничном. Но вылечился и стойких последствий в итоге не наступило. А вот если в результате врачебной ошибки наступила инвалидность, появилось вегетативное или коматозное состояние, то суммы, которые можно взыскать с лечебного учреждения, достаточно велики.

К примеру, несколько лет назад в Пермском крае была громкая история: пятилетней девочке ампутировали руку. К операции привела ошибка медсестры, которая ввела лекарство в артерию руки, а не в вену. В результате произошел некроз локтевой артерии, и медикам пришлось делать ампутацию из-за отсутствия кровотока. Маме удалось отсудить у больницы 3,5 миллиона рублей морального вреда.

Веронике из Березников оперировали разбитый нос, а потом пришлось… ампутировать руку. Фото: архив "КП"

Еще одна подобная история случилась в 2013 году. Во время ночного дежурства медсестра неправильно ввела 7-летнему мальчику анестетик: влила лекарство в подключичный катетер, а должна была сделать в спинномозговой канал.

Это привело к клинической смерти ребенка: случилась остановка сердца, головной мозг умер. Шесть лет мальчик провел в вегетативном состоянии, а потом скончался от пневмонии и сопутствующих инфекций. Родственникам удалось отсудить у больницы 5 миллионов рублей.

- Несмотря на то, что в состоянии ребенка усматривался явный дефект оказания медпомощи, медсестра не признавалось в том, что ввела лекарство не в тот катетер и даже в истории болезни не было упоминания об этом, - рассказывает специалист. – Но экспертиза, которую проводили в Санкт-Петербурге, указала на то, что причин для остановки кровообращения у мальчика не было, а единственной причиной могло стать неправильное введение препарата.

За чей счет выплачиваются иски?

Их выплачивают сами больницы, но у администрации лечебного учреждения есть возможность направить регрессный иск к медицинскому работнику, по вине которого пострадал пациент.

В случае, если в отношении медика было возбуждено уголовное дело и суд признал его виновным, администрация больницы может взыскать с него всю сумму, которую отсудили потерпевшие. В ином случае – только в размере среднемесячной зарплаты медработника.

Чаще всего ошибаются гинекологи

- Больше всего проблем у нас в акушерстве и гинекологии, - говорит Евгений Козьминых. – Осложнений во время родов встречается много. Позднее начало родовой деятельности, выбор неподходящего родоразрешения, необоснованная стимуляция. Хочу отметить, что каждый диагноз ДЦП у новорожденного - это повод для судебного разбирательства и возможность взыскать с больницы компенсацию вреда здоровью ребенка и утраченного заработка, так как впоследствии мама будет вынуждена уйти на пенсию по уходу за ребенком-инвалидом.

На втором месте - хирургия: увы, далеко не все операции имеют удачный исход.

- Если такое случилось в вашей жизни или в жизни ваших родственников, то важно знать, что дорога в суды не закрыта ни для кого, - объясняет юрист. - Примерно две третьих всех врачебных дел истцы выигрывают. Еще важно отметить, что возмещение морального вреда после врачебной ошибки не имеет срока давности и родственники в любой момент имеют право наказать то учреждение, которое оказало им некачественные медицинские услуги.

ВАЖНО

Как подать иск?

Обычно исковое заявление по «врачебным делам» готовит профессиональный юрист, но можно написать и самостоятельно, найдя подходящий шаблон в интернете. В иске должны быть указаны: наименование суда и максимально полные данные истца и ответчика.

Далее в произвольной форме пишется, в чем были нарушены права истца, указываются обстоятельства, доказательства и то, какие именно нравственные и физические страдания переживает истец: испытывает болевые ощущения, невозможность выполнять работу, бытовые, личные ограничения, тяжесть утраты и т.п

К иску необходимо приложить копии медицинских документов, а по факту летального исхода - свидетельство о смерти. Также необходим документ, подтверждающий родство с умершим.

Исковые требования указываются в конце, в «просительной части» заявления и включают в себя компенсацию морального вреда, имущественного ущерба и судебных расходов. Имущественный ущерб, как и судебные расходы должны всегда подтверждаться платежными документами.

К исковому заявлению можно приложить ходатайство о запросе недостающих документов, которые истец не в состоянии получить сам (например, подлинники медицинских документов из различных лечебных учреждений).

В качестве обязательного к иску прикладывается документ, подтверждающий отправку заявления ответчику, а также в случае иска по смертельному исходу, квитанция об оплате госпошлины (300 руб.). Готовое исковое заявление направляется в районный суд по месту нахождения ответчика, а в случае нанесения вреда здоровью можно подавать в суд по месту жительства пострадавшего.

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