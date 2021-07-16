Пропали достигнутые результаты: трехлетней Милане из Пермского края вновь нужна помощь

Уже полгода Милана отдает все свои силы, чтобы побороть тяжелую болезнь. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

О трехлетней Милане Гариповой «Комсомолка» писала этой весной. У малышки из города Чусового - страшный диагноз - «лейкоз». В феврале ее положили в больницу, и после обследований на «скорой» увезли в детский онкоцентр Перми. Здесь девочка начала свою непростую борьбу с раком крови.

Лечение дается ей тяжело, затрудняет его грибковая инфекция, которая поразила печень и почки Миланы. Весной читатели «Комсомолки» помогли семье девочки с покупкой сильного и эффективного лекарства «Амфолип», который помогает справиться с грибком. Несколько флаконов препарата хватило до следующего - закупленного через Минздрав.

- С применением этого лекарства у Миланы начались заметные улучшения, грибковая инфекция начала отступать, - говорят в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют эту семью. - Минздрав приобрел похожий препарат, российского производства. Но на этом лекарстве у Миланы пошел откат всех полученных результатов лечения, а также упал уровень калия в крови, что нежелательно на этом этапе лечения, так как может потеряться устойчивая ремиссия по основному заболеванию.

Сейчас Милане вновь срочно нужен «Амфолип», чтобы продолжить лечение от грибка. Только этот препарат может помочь девочке побороть инфекцию, которая мешает лечению от рака. 28 флаконов «Амфолипа», рассчитанные на месяц приема, стоят 532 000 рублей.

- Мы просим неравнодушных людей оказать девочке всю возможную помощь: денежную и даже информационную, - просят специалисты «Берегини». - Поделитесь историей Миланы, чтобы как можно больше человек ее увидело, тогда появится возможность помочь девочке как можно скорее. Мы благодарим всех, кто поддерживает Милану и ее семью в такую сложную минуту!

Помочь девочке продолжать бороться за свое здоровье можно здесь.

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