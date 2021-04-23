«Не верится, что это происходит с нами». Трехлетняя малышка борется с тяжелой болезнью

Милана с мамой бросили все силы на преодоление злосчастной болезни. Фото: семейный архив.

Страшный диагноз «лейкоз» прозвучал для родителей трехлетней Миланы Гариповой из Чусового два месяца назад. В феврале девочку положили в больницу, но после проведенных обследований на «скорой» увезли в детский онкоцентр Перми. Здесь малышка начала свою непростую борьбу с раком крови.

- Первые месяцы в больнице были для нас просто шоком: порой просто не верилось, что это происходит с ними, - говорит мама девочки, Анастасия. – Сейчас мы с дочерью уже приняли свое положение, и все силы бросили на преодоление злосчастной болезни.

Про свою дочку мама говорит с невероятной любовью и нежностью: «Она супер-девочка! Моторчик, смышленая, улыбчивая, общительная и энергичная!»

Смышленой, улыбчивой и общительной девочке исполнилось три года. Фото: семейный архив.

Лейкоз у Миланы врачи начали лечить химиотерапией. Все шло по плану, но вдруг новое препятствие - грибок. Инфекция поразила печень и почки девочки.

- Это стало существенно затруднять лечение, - рассказали в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют эту семью. - Врачи попробовали использовать препарат от грибка, который был в больнице, но он не принес желаемого результата, и инфекция продолжает вредить и без того слабому организму девочки. Тогда было решено срочно менять препарат на более сильный и действенный. Лекарство от грибка «Амфолип» способно помочь девочке избавиться от ненужных последствий химиотерапии.

Препарат уже доказал свою эффективность в лечении Миланы, первый этап лечения девочка уже прошла, принимая лекарство, которое было закуплено через Минздрав.

Для закрепления эффекта, прием препарата продлили и увеличили дозу, но лекарства, закупленного через Минздрав, не хватило. А продолжать лечение нужно срочно, 28 флаконов «Амфолипа», рассчитанные на двухнедельный прием стоят 258 000 рублей.

- Бывают такие моменты, когда помощь ребенку нужна срочно, - говорят в «Берегине». - Сейчас как раз такой момент. Эта сумма слишком велика для семьи, поэтому мама девочки обратилась за помощью в фонд. Мы очень хотим помочь Милане поскорее продолжить курс приема, ведь от этого зависит ее жизнь и дальнейшее лечение. Мы очень надеемся, что соберем необходимые средства с вашей помощью!

Помочь семье с оплатой лечения девочки можно здесь.