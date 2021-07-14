«Хоронить будем скоро лагуну». В соцсетях обсуждают двух «гангстеров» из Перми, сорвавших морской куш на Сахалине

Фото: скриншот видео

- Смотри, это устрица, мама дорогая. А это трубач - деликатес. Я знаю, кто у нас в Перми такое продает. О, наконец-то, смотрите, ребята, это мистер краб. Какой здоровый. Кто хочет на Сахалин? Боже, храни TUI (туроператор - Ред.) за возможность, - с нескрываемым восторгом говорит пермяк.

Накануне в социальных сетях появилось видео. На нем группа туристов, прилетевших из Перми на Сахалин, собирают на отмели озера Буссе разнообразные "дары моря": трубачей, крабов, морских ежей и устриц. После публикации ролика в социальных сетях многие пользователи интернета задавались вопросом, на сколько законна такая рыбалка.

– По закону нельзя же собирать «дары моря». Или я не там читал? - Хоронить будем скоро лагуну! Зато пара гангстеров из Перми на острове прибавится, – обсуждали увиденное пользователи интернета.

Редакция «КП-Сахалин» обратилась в Сахалино-Курильское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, чтобы выяснить, насколько законны действия пермяков.

В ведомстве пояснили, что до 15 июля нельзя ловить травяную креветку, но после – можно, правда, только зарегистрированной ловушкой. Устриц, спизул, петушков и морских ежей можно собирать руками. Не запрещено добывать краба волосатика. А трубача в списке разрешенных для добычи моллюсков в правилах рыболовства нет.

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