Нажми на кнопку и получишь +100 Мбит/с от «Ростелекома»

Екатерина Бушеева - мама троих детей - часто пользуется интернетом

Хотите разогнать скорость своего интернета? Сделать это просто: зайти в личный кабинет абонента «Ростелекома», выбрать сервис «Опции тарифного плана», затем нажать кнопку «Плюс 100 Мбит/с». Увеличение скорости действует ровно месяц. Таким образом можно разогнать скорость доступа в интернет до 350 Мбит/с.

- Компания “Ростелеком”постоянно строит и модернизирует собственные сети. Формирование оптической инфраструктуры в основном осуществляется под землей. Это обеспечивает надежную защиту сетей от погодных условий, действий сторонних лиц и крупногабаритной техники. А, значит, канал связи, который идет к абоненту под землей, более надежен, - отмечает директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком», Петр Козловский.

Фото: Ростелеком

Специалисты компании «Ростелеком» заводят защищённые под землей сети в многоквартирные дома через подвальные помещения. Далее оптика проводится непосредственно до квартиры абонента. При этом благодаря уникальной технологии «оптика в квартиру» скорость и качество сигнала остается стабильным от магистрального канала до пользовательского оборудования.

Преимущества уникальной технологии «оптика в квартиру» позволяет комфортно пользоваться интернетом даже в часы пик, когда обычно люди возвращаются с работы и начинают активно пользоваться возможностями глобальной сети.

- У меня трое маленьких детей, - рассказали пермячка Екатерина Бушеева. - Скорость для меня важна как в жизни, так и в Сети. Интернетом я пользуюсь часто. Смотрю рецепты, идеи для поделок для детского сада. При этом я постоянно должна приглядывать за двойняшками, так что время моего нахождения в телефоне минимально, а получать информацию я должна максимально быстро. Любое зависание Сети может мне дорого обойтись, и здесь, конечно, интернет от «Ростелекома» – идеальный. Никаких зависаний при загрузке, даже больших видео.

В 2021 году, по данным независимых экспертов, Пермь заняла 30 место в мире по скорости интернета. И 15 в рейтинге мировых городов с самым дешевым домашним интернетом в пересчёте на мегабит скорости.

Для того, чтобы в вашей квартире появился широкополосный доступ в интернет, достаточно сделать заявку оператору связи на телефон горячей линии 8(800) 1000 800 (звонок бесплатный). Сотрудники компании «Ростелеком» оперативно рассмотрят возможность подключения в любом районе и проведут кабель прямо в квартиру. При подключении максимальная скорость составит 350 Мбит/с.