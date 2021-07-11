«Стучали мисками и ложками, но он не реагировал». В Прикамье медведь вломился в лагерь туристов

Фото: Александр Чазов

- Мы этого медведя на Ветлане видим уже второй год, - рассказал «Комсомолке» известный пермский фотограф Александр Чазов. - В прошлом году видеоролик, когда он у туристов палатку дерет и со стола еду тащит, широко разошелся по соцсетям. И сейчас утром с вершины Ветлана наблюдал, как он дважды ломился с разных сторон в палаточный лагерь. Туристы стучали мисками и ложками, но он не реагировал. Я запустил квадрокоптер и он его испугался. Через 10 минут он обошел лагерь с другой стороны и снова попытался подойти к палаткам и снова я его отпугнул квадрокоптером.

Как рассказывает Александр, из-за того, что туристы оставляют мусор и объедки на полянах под Ветланом, медведь постоянно приходит туда за едой. Он абсолютно не боится людей и целенаправленно обходит все туристические стоянки.

Фото: Александр Чазов

- Более того, некоторые туристы знают об этом медведе и специально оставляют объедки - чтоб мишка покушал, - говорит Александр. - Тем самым они подписывают смертный приговор не только медведю, но и другим туристам, которые придут туда позже. История знает очень много печальных случаев, которыми заканчивалось подобное.

Туристы забывают, что медведь - не милое домашнее животное, а опасный хищник. И прикормленный людьми, он уже воспринимает территорию возле Ветлана как свои угодья.

- Теперь такого медведя придется отстреливать, пока он не покалечил или не убил кого-нибудь, - с сожалением говорит Александр. - Хотя в идеале надо собрать средства, чтоб усыпить животное и увезти куда-нибудь подальше, например, в Вишерский заповедник. Жалко стрелять медведя, ведь он просто заложник ситуации.

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