В Краснокамске заработала вторая АЗС сети «Газпромнефть». Фото: сеть АЗС «Газпромнефть».

Уютная заправочная станция «Газпромнефть» открылась в Краснокамске на ул. Коммунистическая, 27а.

На АЗС расположены два топливораздаточных островка, где одновременно могут заправляться четыре автомобиля. В наличии бензины АИ-92, АИ-95, высокотехнологичное топливо G-Drive 95, сезонное дизельное топливо Дизель «ОПТИ».

На заправочной станции открыт круглосуточный магазин, ассортимент которого насчитывает более 1000 наименований полезных товаров в дорогу, а также фирменное кафе, где водители могут выпить горячий кофе и перекусить свежей выпечкой. Для удобства автопутешественников есть зарядка мобильных устройств. Те, кто спешит, оценят услугу бесконтактной оплаты топлива в мобильном приложении.

К оплате принимаются наличные денежные средства, банковские карты, топливные карты «ОПТИ24». На АЗС действует программа лояльности «Нам по пути», которая позволяет покупателям участвовать в актуальных акциях и приобретать топливо с дополнительной выгодой.

До конца сентября при заправке любым видом топлива от 30 литров и покупке кофе автомобилисты получают скидку в 1 рубль с литра топлива. А если приобрести и хот-дог, то скидка вырастет до 2 рублей с литра. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте, в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть», по телефону Единого центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный), на АЗС.

Найти путь до ближайшей станции сети можно на сайте или в мобильном приложении «АЗС «Газпромнефть», доступном для Android и iOS.