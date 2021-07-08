Чтобы снизить заболеваемость, нужно привить еще 200 тысяч жителей Пермского края

В очереди на вакцинацию в мобильном пункте у цирка люди стояли по полтора-два часа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

7 июля Пермский край перешагнул максимальный порог в 335 заболевших в день, установленный в декабре. Осенью мы достигли пика заболеваемости за два с лишним месяца, а сейчас всего за месяц дошли до тех же пугающих цифр. И коронавирусная кривая продолжает ползти вверх, не думая замедляться. 8 июля в регионе было зафиксировано уже 354 новых случаев ковида.

И вот в самый разгар третьей волны коронавируса в краевом Минздраве сообщили о закрытии практически всех пунктов мобильной вакцинации. Прививают желающих только возле цирка, но там в очереди на жаре нужно простоять полтора-два часа. Причина закрытия - недостаток вакцины.

В очереди на жаре нужно простоять полтора-два часа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Дефицит вакцины мы испытывали всего один день, - пояснил в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) главный внештатный эпидемиолог Минздрава Пермского края Вадислав Семериков. - Уже 7 июля в Пермский край поступило 16 650 доз вакцины «Спутник V», в ближайшее время мы получим 300 комплектов жидкого «Спутника V». Это новая форма выпуска, которую мы отправим в Кудымкарский район для вакцинации в труднодоступных районах, так как условия хранения этой формы вакцины составляют +2…+8 градусов, а это условия обычного холодильника.

Медики обещают, что по мере того, как в регион будет поступать вакцина, откроются вновь и будут работать в обычном режиме все мобильные пункты вакцинации.

До 11 июля ожидается поступление в Пермский край 26 тысяч доз вакцины. А на следующей неделе медики ждут еще 50 тысяч доз. Но пока для вакцинации доступен только один препарат - «Спутник V».

До 11 июля ожидается поступление в Пермский край 26 тысяч доз вакцины. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ежедневно в Пермском крае прививается около 10 500 человек. Это столько же, сколько и в период массовой вакцинации от гриппа.

- За прошлую неделю у нас было зафиксировано рекордное количество привитых, - говорит эпидемиолог. - Их стало больше в 2,5 раза. Идет вакцинация и на промышленных предприятиях. Сейчас в Пермском крае уже привито 30% взрослого населения, а чтобы заболеваемость пошла на снижение, нам нужно привить еще 200 тысяч человек, и тогда вакцинированной станет половина взрослого населения региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лучше час на жаре, чем потом две недели в больнице»: в Перми остался единственный мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Все остальные закрыли из-за нехватки вакцины (подробнее…)