«Лучше час на жаре, чем потом две недели в больнице»: в Перми остался единственный мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Люди не особо жалуются, атмосфера в очереди спокойная
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С утра 7 июля возле Цирка открыл свою работу последний мобильный пункт вакцинации в Перми. Остальные, напомним, были закрыты в городе из-за нехватки вакцины. В минздраве говорят, мера эта временная и мобильные пункты откроются, если вакцины будет достаточно. «КП» узнала, как здесь идет вакцинация.
Причина закрытия всех, кроме одного, мобильных пунктов в том, что запаса вакцины в Перми осталось мало
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- У автобуса, где делают прививки, огромная очередь, она тянется по всей площади от входа в автобус, где вакцинируют желающих до улицы Уральской, - рассказывает корреспондент «Комсомолки», работающий на месте. – Работает мобильный пункт всего пять часов, с 10.00 до 15.00. Люди стоят на жаре в несколько рядов, прикрывая головы листочками, которые нужно заполнить перед вакцинацией.
Два часа под жарким солнцем.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Из газет и интернета мы узнали, что это последний мобильный пункт вакцинации в Перми, поэтому поспешили привиться, - объясняют стоящие в очереди люди.
Люди не особо жалуются, атмосфера в очереди спокойная, есть даже такие, кто шутит: «Здоровье важнее, я лучше час простою в очереди, чем потом две недели буду валяться в больнице».
Для желающих вакцинироваться сейчас доступна единственная вакцина - «Спутник V».
Укол совсем не болезненный.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В автобусе, где делают прививки, очень душно и медсестра даже не закрывает двери. Перед вакцинацией пациентов осматривают два терапевта. Они измеряют кислород в крови, температуру, давление и предлагают тем, кто вакцинировался первым компонентом, прийти на вторую вакцинацию либо в поликлинику № 7 на улице Крупской, 57 а, либо в поликлинику по месту жительства.
Для желающих вакцинироваться сейчас доступна единственная вакцина - «Спутник V».
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Напомним, причина закрытия всех, кроме одного, мобильных пунктов в том, что запаса вакцины в Перми осталось мало, а ее поставки зависят от федерации. Накануне в Пермский край пришло 14400 доз двухкомпонентной вакцины Спутник V, сейчас вся она распределена между медучреждениями и в поликлиниках она есть.
Приглашение на повторную вакцинацию человеку придет либо на почту, либо на сайте Госуслуг, либо по смс из поликлиники.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Если первый компонент вакцины человек сделал в мобильном пункте вакцинации, а сейчас он закрыт, то перед второй прививкой ему придет приглашение – куда необходимо прийти, чтобы вакцинироваться вторым компонентом. И это будет одна из тех поликлиник, специалисты которой работали в закрытом мобильном пункте.
Приглашение на повторную вакцинацию человеку придет либо на почту, либо на сайте Госуслуг, либо по смс из поликлиники, у врачей есть все контакты и возможные способы связи с человеком.
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