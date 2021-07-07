«Лучше час на жаре, чем потом две недели в больнице»: в Перми остался единственный мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Люди не особо жалуются, атмосфера в очереди спокойная Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С утра 7 июля возле Цирка открыл свою работу последний мобильный пункт вакцинации в Перми. Остальные, напомним, были закрыты в городе из-за нехватки вакцины. В минздраве говорят, мера эта временная и мобильные пункты откроются, если вакцины будет достаточно. «КП» узнала, как здесь идет вакцинация.

Причина закрытия всех, кроме одного, мобильных пунктов в том, что запаса вакцины в Перми осталось мало Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- У автобуса, где делают прививки, огромная очередь, она тянется по всей площади от входа в автобус, где вакцинируют желающих до улицы Уральской, - рассказывает корреспондент «Комсомолки», работающий на месте. – Работает мобильный пункт всего пять часов, с 10.00 до 15.00. Люди стоят на жаре в несколько рядов, прикрывая головы листочками, которые нужно заполнить перед вакцинацией.

Два часа под жарким солнцем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Из газет и интернета мы узнали, что это последний мобильный пункт вакцинации в Перми, поэтому поспешили привиться, - объясняют стоящие в очереди люди.

Люди не особо жалуются, атмосфера в очереди спокойная, есть даже такие, кто шутит: «Здоровье важнее, я лучше час простою в очереди, чем потом две недели буду валяться в больнице».

Для желающих вакцинироваться сейчас доступна единственная вакцина - «Спутник V».

Укол совсем не болезненный. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В автобусе, где делают прививки, очень душно и медсестра даже не закрывает двери. Перед вакцинацией пациентов осматривают два терапевта. Они измеряют кислород в крови, температуру, давление и предлагают тем, кто вакцинировался первым компонентом, прийти на вторую вакцинацию либо в поликлинику № 7 на улице Крупской, 57 а, либо в поликлинику по месту жительства.

Для желающих вакцинироваться сейчас доступна единственная вакцина - «Спутник V». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, причина закрытия всех, кроме одного, мобильных пунктов в том, что запаса вакцины в Перми осталось мало, а ее поставки зависят от федерации. Накануне в Пермский край пришло 14400 доз двухкомпонентной вакцины Спутник V, сейчас вся она распределена между медучреждениями и в поликлиниках она есть.

Приглашение на повторную вакцинацию человеку придет либо на почту, либо на сайте Госуслуг, либо по смс из поликлиники. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Если первый компонент вакцины человек сделал в мобильном пункте вакцинации, а сейчас он закрыт, то перед второй прививкой ему придет приглашение – куда необходимо прийти, чтобы вакцинироваться вторым компонентом. И это будет одна из тех поликлиник, специалисты которой работали в закрытом мобильном пункте.

Приглашение на повторную вакцинацию человеку придет либо на почту, либо на сайте Госуслуг, либо по смс из поликлиники, у врачей есть все контакты и возможные способы связи с человеком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Все об углубленной диспансеризации для пермяков, перенесших COVID -19

В первую очередь ее будут проходить пациенты высокого риска с болезнями сердца, легких и сахарным диабетом (Подробнее...)

В Пермский край пришла третья волна коронавируса

В мобильных пунктах вакцинации - небывалый ажиотаж (Подробнее...)