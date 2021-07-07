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ЗДОРОВЬЕ7 июля 2021 12:21

«Лучше час на жаре, чем потом две недели в больнице»: в Перми остался единственный мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Все остальные закрыли из-за нехватки вакцины
Алена ОВЧИННИКОВА
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Люди не особо жалуются, атмосфера в очереди спокойная

Люди не особо жалуются, атмосфера в очереди спокойная

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С утра 7 июля возле Цирка открыл свою работу последний мобильный пункт вакцинации в Перми. Остальные, напомним, были закрыты в городе из-за нехватки вакцины. В минздраве говорят, мера эта временная и мобильные пункты откроются, если вакцины будет достаточно. «КП» узнала, как здесь идет вакцинация.

Причина закрытия всех, кроме одного, мобильных пунктов в том, что запаса вакцины в Перми осталось мало

Причина закрытия всех, кроме одного, мобильных пунктов в том, что запаса вакцины в Перми осталось мало

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- У автобуса, где делают прививки, огромная очередь, она тянется по всей площади от входа в автобус, где вакцинируют желающих до улицы Уральской, - рассказывает корреспондент «Комсомолки», работающий на месте. – Работает мобильный пункт всего пять часов, с 10.00 до 15.00. Люди стоят на жаре в несколько рядов, прикрывая головы листочками, которые нужно заполнить перед вакцинацией.

Два часа под жарким солнцем.

Два часа под жарким солнцем.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Из газет и интернета мы узнали, что это последний мобильный пункт вакцинации в Перми, поэтому поспешили привиться, - объясняют стоящие в очереди люди.

Люди не особо жалуются, атмосфера в очереди спокойная, есть даже такие, кто шутит: «Здоровье важнее, я лучше час простою в очереди, чем потом две недели буду валяться в больнице».

Для желающих вакцинироваться сейчас доступна единственная вакцина - «Спутник V».

Укол совсем не болезненный.

Укол совсем не болезненный.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В автобусе, где делают прививки, очень душно и медсестра даже не закрывает двери. Перед вакцинацией пациентов осматривают два терапевта. Они измеряют кислород в крови, температуру, давление и предлагают тем, кто вакцинировался первым компонентом, прийти на вторую вакцинацию либо в поликлинику № 7 на улице Крупской, 57 а, либо в поликлинику по месту жительства.

Для желающих вакцинироваться сейчас доступна единственная вакцина - «Спутник V».

Для желающих вакцинироваться сейчас доступна единственная вакцина - «Спутник V».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, причина закрытия всех, кроме одного, мобильных пунктов в том, что запаса вакцины в Перми осталось мало, а ее поставки зависят от федерации. Накануне в Пермский край пришло 14400 доз двухкомпонентной вакцины Спутник V, сейчас вся она распределена между медучреждениями и в поликлиниках она есть.

Приглашение на повторную вакцинацию человеку придет либо на почту, либо на сайте Госуслуг, либо по смс из поликлиники.

Приглашение на повторную вакцинацию человеку придет либо на почту, либо на сайте Госуслуг, либо по смс из поликлиники.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Если первый компонент вакцины человек сделал в мобильном пункте вакцинации, а сейчас он закрыт, то перед второй прививкой ему придет приглашение – куда необходимо прийти, чтобы вакцинироваться вторым компонентом. И это будет одна из тех поликлиник, специалисты которой работали в закрытом мобильном пункте.

Приглашение на повторную вакцинацию человеку придет либо на почту, либо на сайте Госуслуг, либо по смс из поликлиники, у врачей есть все контакты и возможные способы связи с человеком.

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