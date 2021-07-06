Все об углубленной диспансеризации для пермяков, перенесших COVID -19

Углубленная диспансеризация переболевших коронавирусом будет проводиться в два этапа. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 июля в стране началась углубленная диспансеризация людей, перенесших COVID-19. Хорошо известно, что эта коварная инфекция наносит серьезный удар по сердечно-сосудистой и дыхательной системам человека.

И поэтому главная задача объявленной в России углубленной диспансеризации в том, чтобы оценить, как перенесенное заболевание повлияло на состояние пациента и вовремя выявить у него обострение хронических болезней сердца, сосудов, легких, почек, печени и других систем.

- В первоочередном порядке углубленную диспансеризацию будут проходить те, кто перенес коронавирусную инфекцию в сочетании с двумя хроническими заболеваниями: артериальной гипертензиней и хронической ишемической сердца в сочетании с либо фибрилляцией предсердий, либо с сахарным диабетом, либо хронической обструктивной болезнью легких и другими тяжелыми состояниями, - пояснила в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) главный внештатный терапевт Пермского края Наталья Корягина.

Углубленная диспансеризация переболевших – а их с начала пандемии в Пермском крае было официально выявлено 63 тысячи человек - будет проводиться в два этапа.

- В ходе первого этапа у пациентов выявляются признаки развития хронических неинфекционных заболеваний, - рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. - Этот этап включает в себя развернутый анализ крови, спирографию (исследование функции внешнего дыхания), исследование наполнения крови кислородом и специальный тест на обнаружение признаков тромбообразования (д-димер).

Затем, если у человека будут обнаружены отклонения, его направят на второй этап углубленной диспансеризации для уточнения диагноза заболевания.

Второй этап включает в себя компьютерную томографию легких, эхокардиографию для выявления патологических процессов в сердце и доплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

И уже после второго этапа тех пермяков, кому корнавируснная инфекция нанесла серьезный урон, поставят на диспансерное наблюдение и направят к профильному специалисту – неврологу, кардиологу, пульмонологу и другим.

И именно профильные специалисты будут далее оказывать человеку медицинскую помощь, и проводить динамическое наблюдение его здоровья. А при необходимости пациенту будет назначена реабилитация.

Записаться на углубленную диспансеризацию можно через Единый портал государственных услуг, а также обратившись в медицинскую организацию по месту прикрепления. Сейчас в каждом медучреждении есть списки перенесших COVID-19 пациентов.

- И даже если диагноз не был официально поставлен, но у человека есть антитела, он имеет право пройти углубленную диспансеризацию, заполнив заявление на имя руководителя медицинского учреждения, - дополнила Наталья Корягина.

Углубленная диспансеризация проводится за счет средств ОМС, пациентам ничего дополнительно оплачивать не нужно.

- Хватит ли медицинского персонала, чтобы провести усиленную диспансеризацию, ведь сейчас по количеству ежедневно заболевших Пермский край поднялся до уровня пика второй волны? – спросили мы.

- Трудно сказать, пока проводится большая работа по перепрофилированию медучреждений под работу ковидных корпусов, и нагрузка на медицинский персонал просто колоссальная. Но углубленной диспансеризацией будет заниматься первичное звено, а сейчас участковым терапевтам рекомендовано приостановить плановые приемы и направить свое внимание на пациентов высокого риска, перенесших COVID-19, - ответила главный внештатный терапевт Пермского края.

По мнению медиков, единственная эффективная возможность уберечься от опасной инфекции– это не только носить маску и избегать нахождения в местах массового скопления людей, но и сделать себе прививку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пермский край пришла третья волна коронавируса

В мобильных пунктах вакцинации - небывалый ажиотаж (Подробнее...)