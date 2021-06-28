В Пермский край пришла третья волна коронавируса

В мобильных пунктах вакцинации - небывалый ажиотаж. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы видим ухудшение ситуации с ковидной инфекцией, быстро растет заболеваемость, и сейчас мы говорим о третьей волне коронавируса, - сообщила в Instagram министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Больных сейчас меньше, чем зимой и в октябре-ноябре, но отчетливый рост виден. Почему это происходит? По мнению врачей, основная причина в том, что люди поехали в отпуска, проводятся массовые мероприятия…

- Возможно, пермяки почувствовали счастье и свободу и отказались от масок, - объясняет министр. - А ведь ковид относится к воздушно-капельным инфекциям, которые передаются по воздуху, и появление заболевшего в местах большого скопления людей приводит к быстрому распространению инфекции.

Медицина в Пермском крае имеет определенный запас прочности, и количество коечного фонда под борьбу с СOVID-19 может быть увеличено в три раза. А все те специалисты и мобильные бригады, которые оказывали помощь в самой сложной ситуации с ковидом в прошлом году, остались на местах и работают.

- Сейчас мы находимся в лучшей ситуации, потому что уже знаем эту инфекцию, есть опыт, знания и перечень медикаментов, которых в начале пандемии у нас не было, - говорит Анастасия Крутень. - Да, люди будут болеть, но они будут быстрее выздоравливать. Сейчас важно думать о себе и своих близких, носить маски, не посещать места большого скопления людей.

И даже во время роста ковидной инфекции вакцинацию никто не отменял, ведь сейчас это единственный эффективный способ не заболеть или переболеть легко. И буквально за считанные дни количество тех, кто пожелал сделать себе прививку, выросло в 1,5 - 2 раза.

- На прошлой неделе за смену в пункты мобильной вакцинации приходили 40 - 50 человек, а сейчас их уже 80 - 100, - говорят в Минздраве. - 23 июня абсолютный рекорд по вакцинации поставил мобильный пункт возле цирка. Чтобы привиться, сюда пришли 132 человека. А каждого, кто сделал это, ждал приятный бонус - сертификат на посещение циркового представления, который можно обменять на билет в течение года. И эта практика продолжится.

«Я скоро уезжаю в Москву, а без прививки туда сейчас опасно», «А я вахтами работаю. Привитых сразу на работу отправляют, а непривитых сначала две недели держат на изоляции, и только потом разрешают работать, а это очень тяжело», «Мы в отпуск планируем поехать в августе, к этому времени иммунитет сформируется», «Меня без прививки на удаленку грозят перевести, а там скучно», - объясняли в очереди пермяки, пожелавшие поставить себе прививку.

Напомним, привиться от коронавируса может любой житель Пермского края старше 18 лет, не болевший COVID-19 в последние полгода и не имеющий противопоказаний. Иммунизация проводится двухкомпонентной вакциной интервалом в 14 - 21 день.

Записаться можно на портале Госуслуг, в регистратуре поликлиник, в 55 филиалах МФЦ и 215 подразделениях «Мои Документы». Без предварительной записи привиться от COVID-19 можно в мобильных пунктах вакцинации. Их график и места работы мы публикуем каждую неделю. С собой человеку необходимо взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Сказано!

Дмитрий Жебелев, советник губернатор Пермского края:

«Прививочники, антипрививочники и прочие пофигивочники. Никакие споры уже не имеют значения. Рост госпитализированных в Пермском крае - в 2 раза всего за 2 недели. Вариант коронавируса дельта, который по всем данным его вызвал, - в 2 с лишним раза заразнее того, что был осенью. Умножьте это на 4000 пациентов в больницах на пике в ноябре и почти 6000 прошлогодней избыточной смертности. Мы можем хоть перерезать друг друга в спорах о вакцинации - на таком фоне наши трупы будут только статистической погрешностью.

Количество запросов по симптомам коронавируса в «Яндексе» от жителей Пермского края за 3 недели выросло почти в 4 раза. Число госпитализированных только с подтвержденным коронавирусом 11 июня было 509, сегодня - 975. Даже если темпы роста не будут увеличиваться, а только сохранятся, - уже в июле будут заняты все койки в больницах. И это еще будет не пик».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бал выпускников пройдет в онлайн-формате

Выпускники сдали ЕГЭ и впереди у них - торжественные церемонии вручения аттестатов. Проходить они будут очно, в школах, с соблюдением всех мер санитарной безопасности: по принципу - один класс - одно место, без перемешивания классов. В школах будут дежурить наряды полиции, а в территориях края, где выпускные проходят в один день, будет ограничена розничная продажа алкогольных напитков.

- А вот краевой бал выпускников из-за непростой эпидемиологической обстановки пройдет в этом году в онлайн формате, - рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - «БеZOOMный выпускной» пройдет в социальной сети «ВКонтакте», плюс эфир будет вести телеканал ВЕТТА. Это целая серия мероприятий - различных челленджей и флешмобов, видеопоздравлений от родителей, друзей и учителей. Кульминацией праздника станет выбор Короля и Королевы выпускного.

КСТАТИ

На «Небесную ярмарку» только с тестом, а «Выходные на набережной» закрыли

Гостей, которые собираются на открытие «Небесной ярмарки» (26 июня), в Кунгуре ждут только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Тестирование человек должен пройти не ранее, чем за 72 часа до мероприятия. Тому, кто купил билет, но не сможет выполнить оба этих условия, обещают вернуть полную стоимость билетов. При входе на фестиваль обязательная термометрия, а далее гостям необходимо строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Только по предъявлению отрицательного ПЦР-теста или паспорта вакцинации будут пускать на фестиваль «Тайны горы Крестовой». Он состоится 26 июня на Рудянском спое Крестовой горы. Чтобы посещение фестиваля не оказалось слишком накладным для зрительских кошельков (ПЦР-тест - удовольствие не из дешевых) организаторы снизили стоимость билетов до 1 рубля. Всем гостям фестиваля, уже купившим билет на событие, деньги будут возвращены.

А вот фестиваль RED FEST-2021, который должен был пройти на заводе Шпагина 3 и 4 июля, перенесли на неопределенный срок.

- Мы очень расстроились, - записала обращение к пермякам команда RED FEST-2021. - Больше полугода мы работали над летним фестивалем. Мечтали сделать самый большой, самый классный музыкальный ивент города под открытым небом. Но пандемия никак не желает покидать нашу жизнь, новые антикоронавирусные меры принимаются каждый день. Поэтому мы приняли сложное, но единственно верное решение - мы переносим #REDFEST 2021. Пока на неопределенный срок. Приобретенные билеты храните, они будут действительны в будущем.

Еще один фестиваль, ставший «жертвой» пандемии, - это «Выходные на набережной». Его приостановили по рекомендациям краевого оперштаба, а все мероприятия, запланированные в рамках фестиваля, перенесли на более поздние сроки. Сама набережная остается открытой, однако пермяков и гостей города просят соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.