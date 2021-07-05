Теперь женщина выходит на улицу только с металлическим прутом Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Я кричала, звала на помощь, но люди просто смотрели из окон и наблюдали за происходящим, - рассказывает жительница Чусового Анастасия.

В воскресенье, 4 июля, многодетная мать Анастасия взяла коляску, трех маленьких детей и пошла прогуляться во двор своего дома на улице Лысьвенской. 2-месячный малыш был в коляске, которую катил 13-летний Артем, а рядом за ручку с мамой шла 3-летняя Катя. Во дворе за семьей увязалась средних размеров овчарка. Пес шел за ними всю дорогу и смотрел на детей жалобными глазами, что мальчик предложил маме купить собаке что-нибудь поесть.

- Я шла и думала, что бы ей купить, - вспоминает Анастасия. - Мы остановились у подъезда. Собака бегала где-то в стороне. А потом я увидела, что она несется в сторону моей дочки. Взгляд у нее был какой-то дикий. Она прыгнула на дочь и пыталась укусить за голову. Катя успела увернуться, но упала на землю. Собака вцепилась ей в капюшон. В ту же секунду я ударила ее в морду и бросилась на дочь, укрыв ее собой. Собака переключилась на меня и вцепилась мне в кроссовок. Я начала кричать и звать на помощь.

Но спасать Анастасию никто не собирался. Лежа на земле, она успела разглядеть на балконе и в окнах квартир людей, от чего еще громче стала звать на помощь, но люди просто наблюдали за происходящим. Тем временем нога многодетной матери по-прежнему была в пасти собаки.

- Сын был в шоке и не знал, что делать, - вспоминает Анастасия. - Я крикнула ему, чтобы он бежал за отцом. Через минуту муж вылетел на улицу. В руках у него была кофта, ей он и отогнал пса. Когда собака убежала, я пришла в себя и осмотрела дочь. Слава богу собаке не удалось прокусить ни капюшон Кати, ни мои кроссовки. В тот день было холодно и на нас была достаточно плотная одежда. Меня поразило равнодушие людей. Если бы на моих глазах происходило подобное, я бы хоть что-то да сделала: кричала, попыталась что-нибудь кинуть в сторону животного, ну или как-то помочь. А люди просто смотрели, ладно хоть на телефон не снимали.

Произошедшее стало для Анастасии настоящим шоком и теперь она выходит на улицу только с металлическим прутом. А дети отреагировали на ситуацию по-разному. Трехлетняя Катя уже и забыла о случившемся и на улицу бежит вперед мамы, а вот для 13-летний Артем все еще не может забыть увиденное и не отпускает маму на улицу одну.

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