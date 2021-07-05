24 июня змея выбралась из незакрытого террариума на замок и улизнула из квартиры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Стелочка, моя красавица, как хорошо, что тебя нашли, - радуется хозяин сбежавшей змеи Александр.

Улизнула из террариума

Красно-белую Королевкую гандурасскую змею Александр купил в питомнике Екатеринбурга. Ее зовут Стела, ей всего три годика и она живет в стеклянном террариуме в квартире пермяка. 24 июня Александр забыл закрыть крышку террариума на замок, ночью она выбралась и каким-то образом улизнула из квартиры.

Гроза Садового

Через несколько дней Стелу заметили на улице Юрша в микрорайоне Садовый. Яркий окрас вызвал опасение у пермяков - они подумали, что она ядовитая и вызвали спасателей. Группа приехала на место, они осмотрели весь двор и близлежащие кусты, но змею не обнаружили. Журналисты Комсомолки» связались с хозяином змеи и вызвались помочь в поисках необычного домашнего питомца. Опубликовали статью с призывом ко всем, кто увидит Стелу, откликнуться.

Больше недели Стела ползала по улица города. Фото: chp_59/Instagram

В темноте что-то шевелится

Шли дни, но никаких известий о беглянке не было. Александр уже потерял надежду на ее возвращение, но случилось чудо - спустя 8 дней после побега Стелу нашел пермяк Сергей, который возвращался домой после велопрогулки.

- Подъезжая к подъезду я увидел, что что-то ползет вдоль стены, - рассказывает Сергей. - На улице было довольно темно, и я не мог разглядеть, что это такое. Направил туда луч света и увидел змею. Из-за яркого окраса я подумал, что она ядовитая. Пока наблюдал и думал, что же делать из подъезда вышел сосед. Я сказал ему: «Осторожно, змея». Но он не растерялся и сделав нескольких ловких движений уже держал ее руках. Дальше мы стали думать, что с ней делать. Позвонили в 112. Нам рекомендовали убрать ее в какую-нибудь коробку, обмотать скотчем и сделать отверстия для воздуха и добавили, что вскоре нам позвонит специалист. Так и сделали, а вскоре мне перезвонил тот самый специалист по имени Игорь, приехал и забрал змею.

Змеи могут обходтиться без еды больше года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Теория семи рукопожатий

Игорь приютил Стелу в своей квартире и выложил пост в Instagram с подписью «Змея в надежных руках, теперь жители Садового могут спать спокойно». Пост увидела жительница Анна, которая прочитала публикацию «Комсомолки» о поисках экзотического животного. Позвонила в редакцию и дала телефон Игоря. Мы передали контакт Игоря Александру, и вскоре Стела воссоединилась со своим хозяином.

Игорь говорит, что Александру невероятно повезло. В большинстве случаев сбежавших домашних змей находят либо мертвыми, либо не находят вовсе. Сама Стела после такого путешествия чувствует себя вполне комфортно, несмотря на то, что все это время она провела без еды. Хотя, по словам специалиста, некоторые змеи могут обходиться без еды больше года. Единственное - Стела начала линять, хотя это естественный для змей процесс, ускорить его мог небольшой стресс, который испытала змея, сбежав из комфортной для нее среды.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что делать, если встретил змею на улице или в квартире

1.Не нужно преграждать ей путь или приближаться к ней, следует просто ее обойти.

2.Если вы подойдете к змее слишком близко, она может расценить это как угрозу и напасть.

3.Если змея заползла в квартиру, нужно дать ей уползти или накинуть на нее плотную ткань, которую она не сможет прокусить, и вынести ее на улицу.

4.Лучше всего позвонить 112 и вызвать спасателей.

КСТАТИ

По словам заведующего кафедрой зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ, кандидат биологических наук Михаил Бакланов, в Пермском крае водится только одна ядовитая змея - гадюка. Но яд этой змеи не представляет смертельной опасности.

- В 70 процентов случаев гадюки при нападении не кусают, а просто ударяют головой, - рассказывает эксперт. - Но если вас все же укусили, нужно попытаться выдавить яд руками. После этого нужно лечь и некоторое время находиться в состоянии покоя. Также рекомендуется обильное питье.

Если почувствуете себя плохо, необходимо обратиться за медицинской помощью.

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