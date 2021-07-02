Медики Прикамья: Повторное заболевание COVID-19 протекает тяжелей, а после вакцинации – легче

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Третья волна коронавируса, которая регистрируют в Прикамье, вызывает немало вопросов у жителей региона. На них ответили прикамские медики в ходе брифинга, который транслировался в соцсетях. Предлагаем вашему вниманию ответы на некоторые из этих вопросов.

- Что из себя представляют новые штаммы коронавируса?

- Это не новый вирус, а его новые варианты, - объяснила доктор медицинских наук, эпидемиолог Ирина Фельдблюм. – В них произошли изменения последовательности генома. Новые штаммы характеризуются большей заразностью. Они способствовали увеличению заболеваемости в летний период, чего мы не ждали. При этом сказалось также то, что люди расслабились и стали посещать массовые мероприятия.

- Какие новые штаммы циркулируют в Прикамье?

- Выделение вирусов в Пермском крае не производится, - сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев. – Мы отправляем материал в Нижний Новгород. Было сделано 10 находок индийского штамма у нас в Прикамье. Возможно также появление британского и южноафриканского штаммов.

- Ходят слухи, что новые штаммы коронавируса вызывают осложнения на почки, так ли это?

- Наша практика этого не подтверждает, - отметил главный врач краевой клинической больницы Анатолий Касатов. – Из 22 пациентов, которые находятся в реанимации в нашей больнице с диагнозом коронавирус только трое нуждаются в подключении к искусственной почке, одному из них это требовалось и раньше. Для сравнения: в начале пандемии таких пациентов было 17.

- Зачем опять сворачивается медицинская помощь нековидным пациентам?

- Экстренную помощь мы не сворачиваем, - объяснила глава краевого Минздрава Анастасия Крутень. – Мы говорим о переносе сроков плановой медицинской помощи на более поздний период по решению лечащего врача. В связи с ростом числа заболевших новой коронавирусной инфекцией это вынужденная мера.

- Почему в Прикамье поставляется мало вакцины КовиВак?

- Федеральные поставки осуществляются с учетом «уходимости» вакцины, - объяснила Анастасия Крутень. – В ближайшие 10 дней в Пермский край придет около 60 тысяч доз вакцины, в том числе, около 2,5 тысяч доз вакцины КовиВак.

- Кому нельзя вакцинироваться?

- Противопоказанием для вакцинации являются острые заболевания и аллергия на компоненты вакцин, - объяснила Ирина Фельдблюм. – Вакцина ЭпиВакКорона имеет противопоказания для некоторых категорий онкобольных. Люди с хроническими заболеваниями должны вакцинироваться с осторожностью, под наблюдением врача. Не вакцинируются у нас беременные женщины, хотя, например, в Польше их вакцинируют в первую очередь. Пока наши вакцины не прошли необходимые исследования для вакцинации школьников.

- Зарегистрированы ли случаи каких-то осложнений после вакцинации?

- Нет, таких случаев в Пермском крае не зафиксировано, - проинформировал Виталий Костарев.

- Будет ли увеличиваться количество мобильных пунктов вакцинации?

- Сейчас в Прикамье развернуто около 100 мобильных пунктов вакцинации, оснащенных холодильным оборудованием, это пока оптимальное число, - ответила Анастасия Крутень.

- Является ли вакцинация гарантией от заболевания коронавирусом?

- Нет, но болезнь протекает гораздо легче, и мы не отмечаем поражения легких, какие бывают при заболевании без вакцинации, - отметил Анатолий Касатов. – Переболевшие коронавирусом также могут заболеть, причем, заболевание протекает у них очень тяжело.

- Вакцинация это почти стопроцентная гарантия от летальных исходов, - сообщила Ирина Фельдблюм.

- Когда можно будет отменить масочный режим?

- Подумать об отмене масочного режима можно будет после того, как вакцинируется половина населения, - ответила Ирина Фельдблюм.

- Будет ли в Прикамье объявлена ревакцинация?

- Думаю, до конца года в Пермском крае будет объявлена повторная вакцинация – ревакцинация, - ответила Анастасия Крутень.

- В чем будет заключаться углубленная диспансеризация переболевших коронавирусом?

- С 1 июля в Прикамье началась углубленная диспансеризация жителей края, которые перенесли COVID-19, - сообщила главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина. – Она будет иметь два этапа. На первом этапе будет проводиться спирография и рентгенография легких, консультация терапевта, определяться риск тромбообразования, оцениваться ассигнация крови, проводиться пульсоксиметрия. Затем терапевт будет решать, кому требуется второй этап – проведение компьютерной томографии и исследование нижних конечностей на предмет риска образования тромбов: у лиц старше 60-лет, перенесших коронавирус, риск тромботических процессов сохраняется до 6-8 месяцев.