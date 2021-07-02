Из-за съемок фильма об Иване Семенове в Перми перекроют несколько улиц

Съемки нового фильма о самом известном второкласснике и второгоднике Иване Семенове стартовали в Перми 15 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермская мэрия предупреждает: 3, 10 и 11 июля в Перми будут перекрыты несколько городских улиц. Все ради искусства – на этих местах будут снимать кино!

Так, 3 июля с 16:30 до 20:00 будет временно ограничено движение всех видов транспорта по улице Грибоедова на участке от дома №90 до дома №116б. А также по улице Июльской на участке от улицы Артема до улицы Актера Емельянова.

А с 08:00 10 июля до 16:00 11 июля ограничения затронут и центр: будет запрещена остановка и стоянка транспорта по улице Пермской на участке от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда.

Наконец, 11 июля с 08:00 до 16:00 будет временно перекрыто движение всех видов транспорта по улице Пермской на участке от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда. С 14:00 до 20:00 – по проезжей части нечетной стороны Комсомольского проспекта на участке от улицы Соловьева до улицы Коминтерна.

Напомним, съемки нового фильма о самом известном второкласснике и второгоднике Иване Семенове стартовали в Перми 15 июня. Режиссер фильма – популярный пермский актер Антон Богданов. Местами действия новой версии «Ивана Семенова» станут школа №45, технопарк Morion Digital, театр оперы и балета, а также центральные улицы нашего города.

«Это будет семейное кино. Когда родители идут с детьми на мультфильмы, то и взрослым тоже бывает смешно. Поэтому мы постараемся сделать так, чтобы было интересно и папе, и маме, и бабушке, но в первую очередь, конечно, детям. «Иван Семенов» – это безумно крутое произведение! Оно классно написано! Оно до сих пор является актуальным, потому что школа никуда не делась, дети также продолжают учиться, хулиганить, мечтать», - ранее рассказал «Комсомолке» Антон Богданов.

Правда, в отличие от классической повести, новый Иван Семенов станет старше – теперь он учится в пятом классе элитной гимназии, слывет лодырем и разгильдяем. Но в качестве воспитательной меры родители переводят Ивана в обычную районную школу, а также лишают карманных денег и личного водителя. Справится ли он с таким выходом из зоны комфорта? Увидим в кинотеатрах.

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