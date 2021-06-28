На пляже КамГЭС за один день утонули два подростка

. Фото: Василий Вахрин

За один день сегодня, 28 июня, на городском пляже в районе КамГЭС утонули сразу два подростка. Одному из них было 14 лет, другому – 17 лет.

Этот пляж совсем недавно официально открыли для купания. На нем оборудован пункт спасателей. Сегодня днем к спасателям прибежали дети. Они сказали, что их приятель прыгнул в воду с мостков и куда-то пропал. На берегу осталась его одежда.

Как уже писала «КП», спасательная группа пыталась найти мальчика, но этого не получилось.

Как рассказал «КП-Пермь» заместитель директора Пермской городской службы спасения Павел Хлызов, на участке начала работать водолазная группа. Водолазы осматривали дно.

В это время к спасателям обратились подростки из другой компании, которые также недосчитались своего 17-летнего друга.

Как сообщили в городской службе спасения, водолазам удалось отыскать тела обоих утонувших подростков. По предварительной информации, у 14-летнего мальчика повреждены шейные позвонки, возможно, он неудачно нырнул в воду.

«КП» уже писала, что в воскресенье, 27 июня, в Перми в воскресенье на городском пляже утонул мужчина. Спасатели эвакуировали его из воды на берег. На место ЧП были вызваны полицейские. По информации источника, погибшему мужчине на вид 35 – 40 лет.

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