Нырнул и не выплыл обратно: на пляже КамГЭС спасатели ищут прыгнувшего с пирса школьника

Школьник прыгал с пирса вместе с друзьями Фото: Василий Вахрин

В Перми с пирса пляжа в районе КамГЭС прыгнул школьник и не смог выплыть обратно. На его поиски оперативно прибыла спасательная группа, однако найти его так и не получилось.

Как рассказал «КП-Пермь» замдиректора Пермской городской службы спасения Павел Хлызов, теперь шанс спасти школьника крайне мал. На участке начала работать водолазная группа. Спасатели уже осмотрели дно везде, где смогли, но никого не обнаружили.

Есть маленькая надежда, что школьник мог выплыть из реки в другом месте. Его одежда на берегу до сих пор остается нетронутой.