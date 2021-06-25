Сломанная липа в сквере Буркова. Фото: Евгения РОМАНОВА

Как уже писала «КП», вечером в пятницу, 25 июня, Пермь атаковала стихия. Сильнейшие шквал и ливень с грозой налетели на город внезапно – МЧС и синоптики предупреждали о непогоде с сильным дождем, туманом, градом и грозой, но прогнозировали, что они нагрянут ночью или под утро.

В центре города на улицах образовался потоп. Фото: тг-канал "ПЕРМЯЧ".

Впрочем, возможно, Перми придется пережить еще один натиск – как объясняли метеорологи, Прикамье оказалось как раз посредине двух климатических зон – жаркой с западной стороны и холодной с восточной. И в связи с этим предупреждают о стремительном прохождении фронта грозовых дождей.

А пока пермяки в соцсетях перечисляют урон, который нанесла стихия: сквере Буркова остался без мощной красивой липы, которую повалило порывом ветра, на Октябрьской площади шквал сорвал большущий баннер на фасаде здания… Сорванные вывески, покореженные киоски, потопы на улицах, которые чуть ли не вплавь приходится преодолевать машинам и пешеходам…

На Октябрьской площади ветер сорвал большущий баннер. Фото: тг-канал "ПЕРМЯЧ".

Все это красноречиво говорит о том, что со стихией шутки плохи.

Ветер разметал по городу вывески. Фото: тг-канал "ПЕРМЯЧ".

- Во время грозы порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, и в такие моменты лучше находиться подальше от металлических конструкций и высоких деревьев, - напоминают в МЧС.

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