«Даже компьютеры вырубаются!» Пермь накрыли мощный ливень и шквалистый ветер

Ливень в Перми. Скриншот видео.

- Пермь накрыло стеной дождя! Ужас, что творится в Закамске! У нас на Садовом из-за воды с неба все как в тумане - ничего не видно! Деревья вот-вот переломятся! – эти сообщения следуют одно за другим из всех районов столицы Прикамья.

Проливной ливень и шквалистый ветер атаковали город внезапно.

Правда, МЧС и синоптики предупреждали пермяков о сильном дожде и тумане, но – ночью, и даже ближе к утру.

Но стихия не стала ждать.

Бушевала она стремительно. Из Кировского района сообщили, что ливень почти заканчивается.

Но, судя по всему, пермякам придется подсчитывать убытки. Впрочем, - уже подсчитывают.

- У нас скачет напряжение! – тревожно сообщают пермяки друг другу. – А у нас компьютеры вырубились. Это-то что – у нас почему-то вода в кранах внезапно пропала!

Ждем, когда соцсети наполнятся и другими сообщениями.