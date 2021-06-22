За вопрос Президенту о золотой рыбке школьница из Прикамья получила ноутбук

Анжела окончила 9 класс Фото: Личный архив героя публикации

30 июня состоится ежегодная «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Пять лет назад Анжела Соломенникова, четвероклассница из поселка Буренка Пермского края, во время аналогичной «Прямой линии» задала президенту вопрос:

- Владимир Владимирович, если бы Вы поймали Золотую Рыбку, какие три желания попросили бы ее исполнить?

- Три желания? Надо подумать, - ответил Владимир Путин. - По большому счету, лучше не уповать на каких-то сказочных персонажей, а все делать своими собственными руками, иначе, ожидая чудес от Золотой Рыбки, можно остаться у разбитого корыта, как в сказке Пушкина. Лучше работать, засучив рукава, самим.

На следующий день после «Прямой линии» Анжела стала самой популярной девочкой в поселке.

- Я не ожидала, что президент ответит именно на мой вопрос, - вспоминает сейчас Анжела. - Сначала об этом узнали все мои родственники. А я только потом. Вначале была в шоке. Но было приятно.

Односельчане поглядывали и тыкали пальцем: «Вот, это она президента про золотую рыбку спрашивала!», «О, звезда наша идет!». А один из мальчишек стал забрасывать школьницу стихами собственного сочинения. Через несколько дней губернатор Пермского края подарил Анжеле ноутбук.

Как сейчас живет Анжела?

Спустя два года после той «Прямой линии» семья Соломенниковых переехала из Буренки в город Чайковский. Там о былой славе девочки не знают.

- А зачем об этом говорить? – пожимает плечами Анжела.

Этим летом девочка окончила 9 класс.

- Ударница, без единой тройки, - гордясь дочерью, говорит ее мама Любовь Александровна. – Она ежегодно грамоты получала по окончанию учебного года.

Сейчас девочка находится на перепутье: то ли остаться в школе, то ли пойти учиться в техникум или колледж.

- Скорее всего, буду куда-то поступать, - говорит Анжела. – Но пока еще думаю, куда. Хотелось бы выбрать такую специальность, чтобы потом работать с документами.

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