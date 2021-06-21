Полеты в Турцию вернули. Кто сможет туда улететь

Море ждет наших туристов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рано утром в среду, 23 июня, из аэропорта «Большое Савино» вылетит самолет авиакомпании Red Wings, везущий пермских туристов в Анталью. Это будет первый рейс после возобновления авиасообщения с Турцией. Теперь, согласно расписанию, самолеты Red Wings будут летать из Перми в Анталью три раза в неделю - по пятницам, средам и субботам. И пять раз в неделю - кроме вторника и субботы - запланированы рейсы «Азур Эйр». Об этом сообщили в пермском аэропорту.

Напомним, полеты в Турцию были отменены 15 апреля из-за резкого роста уровня заболеваемости в стране. После сообщения об этом турфирмы предложили пермякам, купившим путевки на турецкие курорты, либо заменить их поездкой в Египет или на Кипр с доплатой, либо ждать, когда откроют авиасообщение с Турцией.

И вот время «Ч» наступило. Оперштаб снял ограничения. Теперь те, кто решили дожидаться, могут лететь на турецкий курорт?

- Те, у кого были путевки на апрель-май, смогут без доплаты отправиться в Турцию только после 20 октября либо могут перенести поездку на 2022 год, - объясняет заместитель директора турфирмы «Акварель» Ксения Шачкова. - У тех, кто не улетел в июне, деньги были оставлены на депозите, они сохранятся, но в рублевом эквиваленте. И они могут перенести свою поездку на любое время – отдохнуть в июле или августе, но доплатив разницу в стоимости тура.

Напомним, полеты в Турцию были отменены 15 апреля из-за резкого роста уровня заболеваемости в стране. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Стоимость путевок в Анталью на одного человека на неделю с 24 июня начинается от 33 тысяч рублей. В апреле путевку на неделю можно было купить за 20 с небольшим тысяч. Вот и считайте, насколько дешев окажется отдых в Турции.

А как быть тем, кто согласился ранее на замену направления? Смогут ли они поменять обратно поездку на Турцию?

- В принципе, на Турцию обратно поменять можно, - рассказала Наталья Залесная из турфирмы «Финист Трэвел». - Но у каждого туроператора свои правила. Например, у нас были пермские туристы, которые должны были лететь в Турцию 20 июня из Уфы. Им заявку аннулировали, но деньги оставили на депозите туроператора. Теперь они могут выбрать любой отель по цене прайса и вылет из любого города. Но есть туроператоры, которые не меняют направления. Так семья из пяти человек купила путевку во Вьетнам – еще в марте 2020 года. Они заплатили около 250 тысяч рублей за тур и до сих пор ждут у моря погоды. Им предлагают заменить только на Вьетнам, который все еще закрыт, а деньги не возвращают. Так что все зависит от туроператора.

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Какие документы нужны для въезда в Турцию

Пассажиры, прибывающие в страну, должны предоставить один из следующих документов:

• Сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19.

• Справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

• Экспресс-тест на антиген (не антитела!) к коронавирусу с негативным результатом, сделанный в течение 48 часов до прибытия в Турцию.

• Отрицательный результат теста на COVID-19 на английском или русском языке, сделанного не позднее 72 часов до прибытия в страну.

Также пассажиры должны будут заполнить форму на сайте Министерства здравоохранения Турции по ссылке в течение 72 часов до прилета в Турцию. Необходимо распечатать заполненную анкету или скачать ее на смартфон, ли планшет.