Далек от нас берег турецкий: Куда пермякам лететь в отпуск и сколько придется переплатить

Попасть в Турцию пока нельзя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы купили путевку в Турцию в начале мая, когда турагентства заманивали ценами раннего бронирования, - говорит пермяк Сергей Михайлов. - Выбирали между отдыхом в Крыму, где были в прошлом году, и Турцией. Узнали цены на путевку в Евпаторию, в тот же самый пансионат с 3-разовым питанием, и окончательно определились. В Крыму цены взвинтили даже не в два раза, а в три. Отдых на семью из четырех человек обошелся бы нам в этом году в 200 тысяч рублей за 10 дней. За эти же деньги нам предложили 5-звездочный отель в турецком Сиде, с питанием все включено - на август. Путевку мы купили, а через пару недель узнали, что Турция для россиян закрывается.

Меняем Турцию на Египет?

Что делать пермякам, собиравшимся этим летом отдохнуть на турецких курортах? Как сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом, полеты в Турцию и Танзанию не будут разрешены как минимум до 21 июня.

Пермские турфирмы предлагают туристам, купившим этой весной путевки на турецкие курорты, заменить их поездкой в Египет или на Кипр, либо ждать, когда откроют авиасообщение с Турцией.

- Турфирмы сейчас «посыпают головы пеплом» и не знают, что делать, - говорит исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина. - Выкручиваются, как могут. Некоторые прямо сейчас находят способы отправить своих туристов в Дубай дешево, в пределах 20000 рублей. Есть туры существенно дороже - на Кубу, Мальдивы, Мексику, Кипр, в Египет - но далеко не каждый соберется ехать на курорт через Каир.

Напомним, сейчас авиакомпания Royal Flight выполняет рейсы из Перми в Каир раз в неделю. И оттуда еще надо добираться до популярных курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх. А это еще 7-8 часов трансфера.

- Проблема в том, что если путевка куплена у определенного оператора, то и поменять тур можно только у него, - объясняет заместитель директора турфирмы «Акварель» Ксения Шачкова. - У «Библио глобуса» Турцию можно перенести на российское побережье, Абхазию, а также Кипр или Тунис через Москву. «Корал Тревэл», в основном, переносят на Египет. Кто-то решает дождаться Турции, отложив отпуск на осень.

- Туроператор «АнексТур» аннулированные путевки в Турцию может перенести на ту же Турцию, только позже, на Мальдивы, Кубу, Египет, а также ОАЭ, Кипр, Тунис, Абхазию, Мексику и Хорватию с вылетом до 21 июля, - рассказали в «Финист Трэвел». - А что ждать дальше этим летом, никому не ясно, все сидят на пороховой бочке.

- Улететь на Кипр или в Египет можно хоть завтра, но цены - драконовские, - считает Сергей Михайлов.

- Если перенести Турцию на Египет, на семью из четырех человек разница будет 20-25 тысяч, - поясняет Ксения Шачкова. - А Кипр стоит значительно дороже Турции. Их сложно сравнивать, там совсем другой уровень обслуживания. К примеру, мы заменили без доплаты 10 ночей в Турции на 7 ночей на Кипре в двухзвездочном отеле. И с вылетом из Москвы.

Возможности для вылета на Кипр из Перми расширяются. Сейчас туда летают «Уральские авиалинии». Накануне Росавиация выдала еще несколько разрешений на полеты. Авиакомпании «Победа» и AZUR air получили допуски на полеты в Ларнаку, а Nordwind иNordStar - и в Ларнаку, и в Пафос. Но это все регулярные рейсы. И заменить ими купленные путевки с чартерами туроператоры не имеют возможности.

Открыли рейсы в Европу

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что со 2 июня возобновлено авиасообщение России с Великобританией, а с 10 июня - с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией. Улететь в эти страны можно только через Москву.

Самолеты до Вены, Будапешта, Порт-Луи (Маврикий), Рабат (Марокко), Загреба начнут летать из столицы два раза в неделю. До Бейрута и Люксембурга - один раз в неделю. Также с 10 июня откроются чартеры до Албании, самолеты по маршруту Москва - Тирана будут летать один раз в неделю.

Кроме того, с 10 июня будет увеличено количество рейсов из Москвы в Грецию, Сербию и Германию.

- Европа открыта, но не открыты визовые центры, - говорят в турфирмах. - И если у вас нет шенгенской визы, ее надо получать в Москве. Если были сданы отпечатки пальцев, то ее дадут и дистанционно. Из-за этих сложностей с визами ни один оператор не ставит чартерные рейсы из Перми. Так что в Грецию пермяки смогут улететь тоже только через Москву и только в Афины.