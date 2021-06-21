«Я вернулся в Пермь для того, чтобы вы вернулись на трибуны». Валерий Чупраков рассказал о процессе создания ФК «Амкар-Пермь»

Валерий Чупраков в гостях у радио "КП-Пермь" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Президент ФК «Амкар-Пермь» Валерий Чупраков в прямом эфире радио «КП-Пермь» рассказал о процессе создания новой команды. А также спрогнозировал, когда новый клуб сыграет первую игру и поделился своими впечатлениями от ЕВРО-2020.

Напомним, вчера руководство ФК «Амкар-Пермь» провело первую в истории нового клуба встречу с журналистами. На мероприятии была представлена новая официальная эмблема клуба, а также «старый-новый» главный тренер — хорошо знакомый пермскому болельщику Рустем Хузин.

Клуб — новый, название старое. Валерий Михайлович, правильно ли говорить об «Амкаре» не в ключе возрождения клуба, а как о совершенно новом клубе?

Конечно. Всем понятно, что если любое живое существо умерло, то его уже не воскресить. Можно только создать новое. Это новая команда. Но не хочу сказать, что мы не будем чтить традиции, которые были в старой команде. Там было много хорошего, и все это хорошее мы заберем с собой. Но мы будем создавать новую историю клуба с новыми подходами и современными технологиями.

Самое главное, я считаю, что клуб не должен ходить с протянутой рукой. А должен точно так же, как и любой бизнес работать.

Кто уже есть у вас в команде? Расскажите о людях в административном штабе, руководстве?

Сегодня у нас в команде два раздела — спортивный и административный. В спортивном у нас только селекционер. Нет спортивного директора, начальника команды. Есть еще администратор команды. Все остальные функции спортивного раздела берем на себя я и исполнительный директор.

Второй раздел, которого не было раньше в старой команде — часть, направленная на продвижение бренда «Амкар-Пермь». Отдел развития возглавляет Вячеслав Кислицын. В его команде трудятся порядка 7 ребят от 22-х до 36 лет. Со «старой гвардии» — никого, пока меня одного хватит (смеется).

Но ведь есть врач, который уже был в команде — Владимир Елышев.

Профи есть профи и на сегодня я считаю, что это настоящий профессионал своего дела в Прикамье. Он прошел большую школу спортивной медицины за рубежом. Надо ему отдать должное, что в свое время вместо отпусков он ездил и учился.

В профессиональном спорте есть два лагеря. В первом говорят: если это профессиональный спорт, давайте не трогать бюджетные средства. Есть спонсоры, с которыми надо работать и их искать. Вторые говорят о важности бюджетных средств региона. За счет бюджета, но зато для людей. В какой позиции находится «Амкар»?

Я не знаю в мире команды, где бы в той или иной стези не участвовало государство. Трудно сейчас поверить, что мы готовы зарабатывать. Всему нужно время. Наша стратегия развития подразумевает постепенный отход от бюджетных средств. Но для этого нужно время. Этим занимается наша команда в отделе развития. Они знают, как это работает. Надо до этого дойти.

Не буду приводить примеры. Но у нас уже команда начинает работать в данном направлении. В будущем мы обязательно начнем создавать базу болельщиков. Уже сейчас работаем над мобильным приложением, которое даст дополнительный импульс для заработка. Появится и новый сайт клуба.

После в нашу студию поступил звонок от болельщика, который задал актуальный для российских клубов вопрос: а что с новым стадионом для будущей команды?

Я смотрю на эту ситуацию положительно и точно также задаюсь этим вопросом. Мы рассматривали этот вопрос с Дмитрием Николаевичем Махониным. Но сразу броситься и говорить, что будет в Перми новый стадион — трудно. Но стадион будет! Думаю, что года 2-3 мы будем работать над выбором — слишком много проектов, которые край должен реализовать. Не хотелось бы, чтоб были в этом задействованы только краевые деньги.

«Я считаю, что без государства хорошие команды не могут существовать», — заявил другой дозвонившийся до нас болельщик.

Вопросов много, желания много. Но деньги одним желанием не заработаешь. Здесь всё зависит от экономики каждого региона. Я не говорю, что государство не должно участвовать. Но без государства ни один вид спорта не будет существовать. Мы будем работать совместно и с краевым бюджетом, но постепенно расти и становиться самостоятельнее.

Регион все таки должен помогать финансово или привлекать крупные компании-спонсоры?

Я склоняюсь ко второму варианту. Он наиболее оправдан. Мы, приглашая руководителей предприятий, бизнесменов, еще и вторую задачу решаем. Ведь руководитель компании будет привлекать своих подчиненных к футболу.

Немного отойдем от пермского футбола. Следите за Евро-2020?

Смотрю, но без какого-либо желания. Не впечатляет современный европейский футбол. Видимо, пандемия наложила свой след. Я еще не видел по-настоящему зажигающего матча. Одни вялые и текущие. Даже владея мячом 85% игрового времени команда не может забить. Ну как так?

А в чем для вас интерес и красота футбола? Где он, красивый футбол?

В любой игре должны быть элементы шоу. А шоу есть тогда, когда есть скорость — быстрый, скоростной футбол. То, что нравится болельщикам. На Евро скорее всего наложила след пандемия. Начало турнира пока не очень меня радует. Но, даже сравнивая первую игру России и вторую — есть большая разница.

Любимчиков на Евро нет?

Я люблю свое отечество, хочется, чтобы Сборная Россия все таки проснулась и показала все на что способна.

От «Амкара» тоже будем ждать красивых игр?

А почему нет? Просто заниматься игрушкой для того, чтоб был футбол в регионе — один подход. А когда ты ставишь перед собой задачи и растешь, ставишь зрелищный и скоростной футбол — другое дело. Кто будет смотреть на «автобус»?

Давайте вернемся к «Амкару». В какой футбол клуб будет играть и на чью игру, по вашему мнению, будет больше похож?

Кого-то копировать не стоит. Надо придумывать что-то своё. И есть откуда брать информацию сейчас. Но все равно будем прививать атакующий футбол. Ставить «автобус» в каждой игре мы не будем.

Играть хочется в острый, лидерский футбол. Это задача номер 1 не только для нас, но и для всех. Редко какой футболист сейчас берет на себя ответственность и готов идти «один в один», «один в два», обводить и сразу наносить удар.

А кто из «Амкара» был таким?

Костя Зырянов, Сергей Рыбаков и Сергей Волков. А после моего ухода с поста президента уже никого не могу вспомнить. Чтоб мог на себя двоих, троих, четверых отвлечь.

Вы рассказали о бюджете на недавней пресс-конференции и обозначили его величину — 150 млн руб. С какими спонсорами работаете сейчас?

Да, работа со спонсорами идет. Мы работаем со строительными компаниями. Вчера у меня была встреча с председателем союза строителей. Вернулся наш добрый и постоянный спонсор — комания «Нью Граунд». Работаем с «Губахинским пивзаводом». Уже сотрудничаем с «Ново-Лядовской» водой. Намерены посетить и кондитерскую фабрику. Работы очень много, но она интересная.

Стратегия прописана, план действий есть. Но всех ведь интересует, когда этому всему будет дан старт?

В РФС прошла реорганизация. Упразднили ПФЛ и все 4 ее зоны ушли под знамена ФНЛ (первого дивизиона). Это требует много организационных работ. Два дня назад закончилась конференция РФС, где было принято постановление. К числу 24 июня, надеюсь, будет ясно. Слухи ходят, что чемпионат может начаться уже 17 июля. Притом закончился этот сезон в ПФЛ 15 июня.

Если сейчас посмотреть на команду, которую вы видите. Сейчас мы не про фамилии, а про наполняемость. Будут ли в команде пермские игроки? Или вы будете приглашать иногородних?

Будет и так, и так. Как вчера сказал Рустем Хузин, у нас нет столько местных игроков на две команды (в Перми есть еще один профессиональный клуб — ФК «Звезда»). С другой стороны, наличие двух команд позволяет сделать одну из них лидером. Вторая команда может подготавливать местных ребят для основной команды. Надеемся, что в будущем у нас будет гораздо больше пермских футболистов в команде. На сегодняшнюю ситуацию большой отпечаток наложило исчезновение прежнего клуба.

Я когда лечу из Краснодара в Пермь на Новый год, обязательно встречаю футболистов «Краснодара», которые летят на родину в Пермь. А ведь они могли и здесь быть. А если здесь, то для чего? Нужно все возрождать. Выстроить пирамиду, чтобы дети с 7 лет плавно шли к профессиональному футболу.

Пути в большой футбол и спортивные школы открыты. Кто может себе позволить — есть платные секции. Есть муниципальные секции. Есть и другая проблема — инфраструктура. Если взять «Краснодар», то у них такой проблемы нет. Сергей Галицкий — это феномен нашего футбола.

У нас в команде на главных ролях три защитника — Рустем Хузин, Дмитрий Белоруков и Иван Черенчиков. И мы будем ставить атакующий футбол. Нет в этом противоречия?

Все начинается с обороны, от печки. Вспомните первый приход Рашида Рахимова в 2007 году. Он выстроил оборону так, что ребята побежали в атаку. Они знали, что на задних рубежах было надежно. И у нас была одна из лучших оборон в лиге.

На кого «Амкар-Пермь» ориентируется в плане поиска игроков? Это игроки ПФЛ или середняки ФНЛ?

Перед клубом поставлена задача повышения в классе. Да, за два года. Но ее можно решить и за один год. Нет времени на раскатку. Человек 6-7 примерно придут из ФНЛ. Возможно, кто-то появится даже из Премьер-лиги.

Валерий Михайлович, пожелайте в завершении эфира что-нибудь преданным болельщикам!

Дорогие мои, я вас очень жду на стадионе! Самое главное, чтобы вы любили команду не смотря ни на что. Будьте на позитиве! Команда будет видеть это и они за вас будут готовы горы свернуть.