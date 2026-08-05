«Новые люди» предложили бизнесу участвовать в развитии велоинфраструктуры в Перми

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Однако городская инфраструктура не успевает за ростом микромобильности: на тротуарах возникают конфликты с пешеходами, транспорт оставляют в случайных местах, а безопасных маршрутов и организованных парковок не хватает.

Депутат Пермской городской Думы Алексей Овчинников направил обращение министру транспорта Пермского края Сергею Вешнякову. Он предложил проработать механизм участия операторов проката и крупных сервисов доставки в развитии городской инфраструктуры.

Речь идёт о заключении соглашений между властями и коммерческими операторами. Размер участия бизнеса может зависеть от количества размещённого прокатного транспорта, числа поездок, количества курьеров либо других объективных показателей использования городской инфраструктуры.

Полученные средства или непосредственно финансируемые компаниями работы предлагается направлять на строительство велодорожек и велополос, создание безопасных велопешеходных маршрутов, оборудование парковок для велосипедов, электровелосипедов и средств индивидуальной мобильности, установку знаков, нанесение разметки и улучшение освещения.

Отдельно предлагается предусмотреть организованные места ожидания курьеров возле торговых центров, ресторанов и других точек массового спроса.

Депутат Пермской городской Думы Алексей Овчинников. Фото: партия «Новые люди».

- Сегодня по одним и тем же тротуарам движутся пешеходы, обычные велосипеды, прокатные электровелосипеды, средства индивидуальной мобильности и курьерский транспорт. Просто запрещать отдельные виды транспорта — не решение. Нужны безопасные маршруты, парковки и понятные правила. Если коммерческие сервисы зарабатывают, используя городскую инфраструктуру, справедливо, чтобы они участвовали в её развитии, — отметил Алексей Овчинников.

По его словам, такой подход позволит привлекать дополнительные средства на развитие инфраструктуры, снизить нагрузку на городской бюджет и сократить количество конфликтных ситуаций между пешеходами, велосипедистами, пользователями СИМ и курьерами.

- Мы предлагаем не новый налог и не очередной запрет, а понятный механизм партнёрства. Бизнес получает предсказуемые условия работы, а город — дополнительные ресурсы для создания безопасной инфраструктуры, — подчеркнул депутат.

Предложение направлено на рассмотрение в Министерство транспорта Пермского края. Министерству совместно с администрацией Перми предложено определить возможный правовой механизм, порядок расчёта участия операторов и направления использования средств.