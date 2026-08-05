Омоложение – комплексная работа с организмом: врач-косметолог Ольга Чазова рассказала, можно ли замедлить старение без операций и дорогих процедур

Сейчас медицина и образ жизни становятся полезными привычками, говорят специалисты. И в первую очередь рекомендуют ограничить избыток сахара и дефицит сна. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Омоложение — это не только лицо, волосы и тело. Это ещё и энергия, сон, самочувствие, способность восстанавливаться. Врачи антивозрастной медицины говорят: старение начинается не с лица, а с клеток. Без работы с внутренними причинами внешние процедуры дадут лишь временный эффект.

Почему омоложение — это комплексная работа с организмом? Можно ли замедлить старение без операций и дорогих процедур? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда – Пермь» (96,6 FM) рассказала основатель и руководитель многопрофильного медицинского центра «ЧАО», врач-косметолог международного уровня Ольга Чазова.

Что происходит в организме с возрастом и почему внешние признаки – это лишь вершина айсберга?

- На сегодняшний день лицо – это не причина старения, это его следствие. Те изменения, которые происходят в клетках, они происходят намного раньше. Самое главное – изменения, которые можем регулировать и поддерживать, чтобы продлевать не только активное долголетие, но и молодость, - объясняет Ольга Чазова.

По мнению специалиста, одна из ключевых причин старения – гормональные изменения. Гормоны влияют на внешность, энергию и общее состояние организма человека не просто опосредовано, а напрямую. С возрастом гормональная система оказывает огромное влияние. Это связано не только с эстрогенами у женщин, но и тестостероном у мужчин. С уменьшением этих гормонов кожа теряет эластичность, меняет овал лица. Также главными «злодеями» являются гормон кортизол и изменение щитовидной железы.

Какие привычки старят, а какие сохраняют молодость?

Сейчас медицина и образ жизни становятся полезными привычками, говорят специалисты. И в первую очередь рекомендуют ограничить избыток сахара и дефицит сна.

- Есть моменты, связанные с мелатонином, который дает поддержку и возможность клеткам восстанавливаться. Плюс – сидячий образ жизни. Поддержка физических упражнений дает не только улучшение общего состояния, но и кровотоки, лимфотоки. Также можно сказать про интервальное голодание, так называемом циркальном питании. Когда организм может сам себя перестроить и обновить. Модно и дыхательные практики: йога, пилатес. Еще мы рекомендуем найти хотя бы 15 минут в день на то, что дает состояние счастья и радости, - рассказала врач-косметолог.

Что должно быть в рационе человека, чтобы сохранить молодость?

Питание – это не просто про калории, которые мы привыкли считать, это информация для каждой клетки. Еда нужна не для того, чтобы наесться, а для того, чтобы покормить клеточки и обогатить ресурс.

Анти-Эйдж набор:

- качественный белок – это строительные моменты для коллагена, фермента, иммунитета. Это вся дикая рыба: лосось, сардина.

- источники Омега-3 – яйца, творог, индейка.

- полезные жиры – жирная рыба 2-3 раза в неделю, авокадо, оливковое масло, орехи.

- сложные углеводы с высоким содержанием клетчатки («топливо для микрофлоры») – все виды овощей, ягоды (черника, малина), цельнозерновые крупы (гречневая).

В чем разница между антивозрастной медициной и общей косметологией?

По словам специалистаа, антивозрастная медицина занимается причиной, а косметология лечит следствие. Косметология дает внешний фронт работы: инъекции, пилинги и другие процедуры. А антивозрастная медицина дает возможность сохранить красоту, здоровье и качество клеток на десятилетия.

- Поэтому мы не разделяем антивозрастную медицину и косметологию. Мы говорим о синергии – соединении между собой одного с другим. Невозможно исключить применение только косметологии без поддержки организма внутри, - уточнила Ольга Чазова.

Процедуры для здорового организма:

- нормализация сна до 7-8 часов в полной темноте;

- питьевой режим;

- двенадцатичасовое окно голодания;

- заменить перекусы на овощи, ягоды, фрукты;

- дыхательные практики.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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